Det er uklart hva som var årsaken til at et småfly styrtet i Meråker onsdag. To personer omkom i ulykken onsdag ettermiddag.

Trøndelag politidistrikt fikk melding om at et småfly hadde utløst nødsignal klokken 15.42 og iverksatte en stor leteaksjon for å finne det savnede flyet.

Både politi, militære, brannmannskap, Norsk Folkehjelp og en rekke frivillige var involvert i søket etter småflyet.

Ifølge NRK anga mobilsporing og sporing av nødpeilesenderen fra flyet et mulig område hvor flyet kunne ha gått ned, og like før klokken 18 ble flyet lokalisert fra luften av et Sea King-helikopter.

Politiet har identifisert de omkomne og jobbet onsdag kveld med å varsle pårørende.

– Saken er overført til lokalt politi, og det vil komme mer informasjon fra Stjørdalen lensmannskontor torsdag morgen, opplyser etterforskningsleder Håvard Johannessen ved felles straffesaksinntak i Trondheim til NTB.

Ulendt terreng

Flyet ble funnet i et ulendt område med tett kratt og skog. Siden redningshelikopteret ikke klarte å lande i det krevende terrenget, ble bakkemannskap sendt bort til vraket, hvor de to personene ble funnet omkommet.

Flyet styrtet om lag 600 meter nord for flystripen på Meråker. Det er foreløpig uklart om de to pilotene forsøkte å lande på flystripen, som ifølge Værnes flyklubb kun er utstyrt for dagslysflyging.

– Det er skogsterreng rundt flystripen og ikke gode muligheter for å lande utenfor stripen, sier leder Tor André Weiseth i Værnes flyklubb.

Havarikommisjon

– Nå blir åstedet sikret. I morgen kommer Havarikommisjonen for luftfart for å undersøke stedet i samarbeid med krimteknikere, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB seint onsdag kveld.

Flyet er privateid og hjemmehørende på Værnes flyplass, hvor flyet tok av fra før det styrtet, ifølge NRK.

Det er foreløpig uklart hva som fikk flyet til å styrte.