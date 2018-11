Småflyet som var savnet i Trøndelag er funnet, bekrefter politiet. Tilstanden er ifølge NRK uavklart for de to som var om bord.

– Småflyet er funnet. Det pågår arbeid på steder, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter 18.30 onsdag kveld.

Politiet fikk melding om nødsignalet klokka 15.42 og iverksatte en stor leteaksjon etter småflyet, som nå altså er funnet i ulendt skogsterreng. Både politi, militære, brannmannskap, Norsk Folkehjelp og en rekke frivillige var involvert i søket etter småflyet.

– Vi har to helikoptre som leter fra lufta og har kalt inn frivillige dersom det skulle bli nødvendig med søk i bakketerreng. Vi vet ennå ikke helt hva som har skjedd, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB i 16-tiden.

Flyet er privateid og hjemmehørende på Værnes flyplass. Flyet skal ha utløst nødsignal i Meråker, hvor det også ligger en gresstripe på 600 meter i skogsterreng. Ifølge Værnes flyklubb er denne gresstripa imidlertid kun utstyrt for dagslysflyging.

– Det er skogsterreng rundt flystripa og ikke gode muligheter for å lande utenfor stripa. Dette er et fly som har evne til å fly ganske sakte, så jeg vet at en styrt i skogen kan være mulig å overleve, sier leder Tor André Weiseth i Værnes flyklubb til NRK.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner eller folk som kan ha relevant informasjon til å ringe 02800.