16-åringen som er siktet for drap på en jente på Vinstra, er fengslet i to uker med delvis isolasjon og brev- og besøksforbud. Siktelsen mot ham er utvidet.

Kjennelsen om fengslingen kom i 16.30-tiden fredag. En halv time tidligere hadde politiet holdt sin pressekonferanse på Vinstra hvor de orienterte om etterforskningen av drapet.

Politiet har utvidet siktelsen mot 16-åringen fra drap til også å omfatte grov kroppsskade på den voksne mannen som ble påført et kutt i beinet da han kom til åstedet onsdag ettermiddag.

– Vi har hørt det går rykter om at det skal ha vært flere personer som var involvert i hendelsen, men det kan vi avkrefte. Vi har god oversikt over hvem som befant seg på åstedet. Vi har ingen andre mistenkte i saken eller andre som vi leter etter, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt til pressen.

Mange ubesvarte spørsmål

Politiadvokaten sier det er mange spørsmål det ennå ikke er mulig å gi svar på, til det er etterforskningen ikke kommet langt nok. Dette gjelder blant annet de mange spørsmålene om hva slags relasjon det var mellom den drepte jenten og den siktede gutten.

Saken har satt et kraftig preg på den lille bygden med 2500 innbyggere. Under pressekonferansen sa lensmann Jon Reidar Gaarden i Vinstra at de berørte familiene har det tøft.

– Det er to familier som er sterk innblandet. En familie har mistet en og en annen familie har fått snudd livet sitt på hodet. De ber om å få være i fred, i sorgen og de problemene de har videre fremover, sier Gaarden.

Politiet ba om full isolasjon

Fengslingsmøtet ble holdt klokken 12.30 i Sør-Gudbrandsdal tingrett fredag. Den siktede gutten møtte ikke til fengslingsmøtet, men ble representert av sin forsvarer, advokat Lorentz Stavrum. To ansatte i barnevernet fulgte også fengslingsmøtet, som ble holdt bak lukkede dører.

Den siktede 16-åringen hadde på forhånd samtykket til politiets begjæring.

– Politiet begjærte fengsling i to uker med full isolasjon, sa Grimstad.

Retten endret

Begjæringen er spesiell ettersom det etter straffeprosessloven er ulovlig å underlegge mindreårige som varetektsfengsles full isolasjon.

I kjennelsen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett går det frem at politiet fikk medhold i de to ukene med varetekt, men dommerfullmektig Jørgen Stræte reduserte kravet om full isolasjon til delvis isolasjon, som er lov, også for barn.

– Det stemmer at personer under 18 år ikke kan underlegges fullstendig isolasjon. Tingretten har derfor kun ilagt delvis isolasjon, samt brev- og besøksforbud samt medieforbud, sier Grimstad til NTB.

Bård Bårdløkken, NTB scanpix

Reagerer på politiets krav

Leder Marius Dietrichson i forsvarergruppen i Advokatforeningen reagerer på at politiet ber retten om noe som er ulovlig.

– Isolasjon er ikke tillatt brukt overfor barn av svært gode grunner. Det kan ikke være slik at politiet trår feil i de alvorligste sakene, med de mest sårbare menneskene, sier Dietrichson til NTB.

Gutten ble torsdag utskrevet fra sykehus etter å ha blitt behandlet for en skade han var påført. Han er foreløpig overført til en barnevernsinstitusjon.