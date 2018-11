Knut Arild Hareide (KrF) blir sittende som partileder frem til partiet eventuelt går inn i den borgerlige regjeringen. Han vil ikke avvise å forhandle med venstresiden dersom det borgerlige prosjektet mislykkes.

Etter landsmøtet møter Knut Arild Hareide (KrF) pressen. Landsmøtedelegatene har nettopp bestemt at KrF skal forhandle om regjeringsdeltakelse med dagens regjering.

Dette alternativet fikk 98 stemmer, mot 90 stemmer som ønsket regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. To stemte blankt.

Hareide sier KrF kommer til å kreve mye i de kommende sonderingene om regjeringsdeltakelse med Venstre, Høyre og Frp.

– KrF må ha, og har krav på, store politiske gjennomslag, sier han.

Sitter litt til

Hareide selv blir sittende som partileder frem til partiet eventuelt går inn i en borgerlig regjering.

– Det er ikke naturlig at jeg går inn i de forhandlingene. Når den erklæringen blir klar, er det naturlig at jeg går av.

Han ville ikke spekulere i hva han vil gjøre dersom nestlederne hans ikke lykkes i å bli enige med dagens regjering, og om han i så fall er klar for å se mulighetene for samarbeid med venstresiden.

– Nå skal de vi søke og sondere mot samarbeid med regjeringspartiene. Disse må selvfølgelig vise forhandlingsvilje, men det skal vi gjøre alt for å få til. Så vil jeg ikke spekulere i hva som skjer om vi ikke får til det.

Han gikk ikke med på at han hadde begått et politisk selvmål etter den prosessen han startet.

– Jeg har utfordret partiet, og lagt til rette for en demokratisk prosess.

Slik reagerer opposisjonen:

Ingen klappet

Resultatet av landsmøtets avstemning ble tatt imot uten applaus. Kun et enslig jubelrop ble hørt i salen, et jubelrop som raskt ble slått ned på fra dirigentbordet.

– Vi trenger ikke en pekefinger til hverandre nå etterpå, sier nestleder Olaug Bollestad.

– Det vi trenger er en finger som sier at man må bygge tillit til hverandre etterpå. Vi må kunne stole på hverandre.

Bollestad viste til sin egen finger og gifteringen som har hengt der i 35 år.

– Vi må være trofaste mot det laget vi har, som jeg har vært trofast mot mannen min.

Bollestad understreket også at det ville komme behov for å tilgi hverandre, og mente selv hun ville ha behov for å si unnskyld i etterkant av prosessen.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, av mange tippet som den neste partilederen av KrF, takket Hareide for hans innsats.

– Så håper jeg det er siste gangen vi snakker om røde og blå i KrF. Fra nå av må vi stå sammen og vi er alle gule.

Tydelig opposisjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre respekterer KrFs valg, men mener de ville fått mer gjennomslag ved å samarbeide mot sentrum og venstre. Han mener Norge trolig vil få en ny politisk situasjon med flertallsregjering og to tydelige blokker.

– For Ap er det en avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å bygge lag og politikk for en slagkraftig rødgrønn opposisjon, sier Støre.

Han legger til at Ap retter blikket mot kommunevalget neste år for å finne gode løsninger med en rekke partier, også KrF.

– Tapt mulighet

SVs partileder Audun Lysbakken er skuffet over KrF-landsmøtets retningsvalg.

– Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner.

Han mener det nå ender opp med en regjerings som blir mer usosial i den økonomiske politikken, og mener Frp og Høyre får økt sin makt i det norske samfunnet.

– I fem år har regjeringen gjennomført usosiale kutt som har gått ut over uføre, pensjonister, personer med nedsatt funksjonsevne og mange andre. I fem år har regjeringen vært handlingslammet i møte med klimaendringene.