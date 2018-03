Frp har innkalt Sylvi Listhaug og Frps statsråder til et krisemøte mandag morgen med Frps stortingsgruppe.

SISTE: Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug er tema. Det skjer samme dag som KrF samler landsstyret til et ekstraordinært møte for å drøfte samme sak, skriver Aftenposten.

Hagen forventer at alle eventuelt går i Frp

Flere sentrale Frp-politikere slår nå ring rundt Listhaug.

Siv Jensen bør ta alle Frp-statsrådene ut av Regjeringen hvis Sylvi Listhaug må gå, mener Carl I. Hagen.

– Sylvi Listhaug har gjort alt for å bli sittende. Da skal hun bli sittende, sier Frps tidligere formann Carl I. Hagen. Han svarer et tydelig nei på om Frp kan akseptere at Regjeringen fortsetter uten Listhaug.

– Hvis hun presses mer, forventer jeg at Siv Jensen sier at hvis Sylvi Listhaug må gå, går alle Frp-statsrådene og at da går Frp i opposisjon, sier han.

Fem partier uttrykker mistillit

I løpet av fredagen er det blitt klart at også Sp støtter mistillitsforslaget mot Frp-statsråd Sylvi Listhaug.

KrF teller på knappene og har innkalt eget landsstyre til å drøfte saken mandag klokken 12.00. Tirsdag skal Stortinget votere over forslaget som så langt har støtte fra Rødt, SV, MDG, Ap og Sp.

Med KrFs stemmer blir det et solid flertall for å uttrykke mistillit.

Carl I. Hagen gir tydelig uttrykk for at han mener Listhaug «ble falt i ryggen av sin egen statsminister», samtidig påpeker han at han ikke «har noe han skulle ha sagt i Frp».

Den tidligere Frp-formannen er i dag gruppeleder for Frp i Oslo og vararepresentant til Stortinget.

Mener Listhaug har gjort alt hun fikk beskjed om

Hagen mener Listhaug har gjort alt hun fikk beskjed om å gjøre av statsministeren.

– Hun ga om unnskyldning, selv om de aller fleste mente hun ikke hadde gjort noe galt, sier Frp-nestoren, som mener Listhaugs Facebook-innlegg kun dreide seg om én sak, å ta statsborgerskapet og dermed passet fra «fremmedterrorister» og «IS-krigere».

Internt i Frp på Stortinget er det litt delte meninger om hvem som er skyld i den situasjonen Listhaug har havnet i. Noen mener det er selvforskyldt. Andre støtter Hagen fullt og helt.

En stortingsrepresentant som ikke vil siteres med navn, sier at «ganske mange av oss» ikke kommer til å akseptere at Regjeringen fortsetter uten Listhaug.

– Jeg forventer at Erna Solberg setter hardt mot hardt og at vi får en votering over Regjeringen og ikke over Sylvi Listhaug, sier vedkommende. Han legger til at hvis Regjeringen fortsetter uten den populære Frp-statsråden, tror han ikke Solberg får noen lydig stortingsgruppe etterpå.

– Vil ikke bli tålt!

– Det vil ikke bli akseptert av Frp-ere i det hele tatt hvis Sylvi må gå av, sier stortingsrepresentant Knut Flølo.

Han er Sylvi Listhaugs vararepresentant på Stortinget, tidligere ordfører i Vestnes.

– Det vil ikke bli tålt, legger han til.

Flølo sier at hvis Listhaug blir presset ut av statsrådsstolen, så tror han hele Frp trekker seg ut av regjering.

– Da vil vi ikke være med i regjering. Det er i alle fall min oppfatning, sier han.

– Tror du Listhaug kan komme til å gå av frivillig?

– Nei, det har jeg ingen tro på. Hun er vant til å stå i en storm og går nok ikke av frivillig.

– Sylvi viktig i alle sammenhenger

Han sier Listhaug er viktig for Frp.

– Hun er viktig for Frp i alle sammenhenger, for justispolitikken, for innvandringspolitikken og for oppslutningen til Frp i hele landet, sier Flølo.