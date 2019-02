Regjeringens ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen er delt i synet på om fleksibel skolestart er et godt tiltak.

Utvalget, som er ledet av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, leverer sin rapport til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mandag.

Stoltenberg og fire andre medlemmer av utvalget anbefaler å utrede fleksibel skolestart, mens et flertall på seks mener man bør holde fast ved at alle barn skal starte på skolen det året de fyller seks.

Muligheten til å utsette skolestarten gjør at man kan ta hensyn til at barn utvikler seg ulikt, mener utvalgslederen.

– For mange barn, og oftest gutter, blir møtet med skolen den første opplevelsen av å ikke mestre i forhold til krav og forventninger. Det kan være starten på et trettenårig skoleløp med høy risiko for å mislykkes, skriver Stoltenberg i et innlegg på NRK.