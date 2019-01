Norske sykehus leide inn vikarer for omkring 1 milliard kroner i fjor. De tillitsvalgte vil ha flere fast ansatte.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Svein Erik Urstrømmen, sier til Klassekampen at det er gunstig at sykehusene har tilgang til helsepersonell med spesialkompetanse, men at er enda gunstigere med faste ansatte.

– Flere fast ansatte gir et stabilt faglig miljø med mulighet for faglig utvikling. Det er bra for miljøet og gir bedre trygghet for pasientene, sier Urstrømmen.

Vikarbruken økte med 7 prosent fra 2017 til 2018, viser foreløpige tall fra Helse Sørøst. Økningen har vært kraftigst i Helse Nord. Fra 2012 til 2017 har vikarbruken økt med 86 prosent målt i antall kroner. Helse vest er eneste region med nedgang i vikarbruk i samme periode.

Helse Sørøst svarer i en e-post til avisen at landets mest spesialiserte sykehus, Oslo universitetssykehus, er en medvirkende årsak til vikarbruken i helseregionen.

– Pasienter som sendes dit fra andre steder i landet, kan ofte ikke få behandling andre steder. Mangler en operasjonssykepleier for å kunne gjennomføre en operasjon, må denne nødvendigvis leies inn, skriver Helse Sørøst.