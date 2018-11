Politiet er mandag morgen i gang med letingen etter den savnede båtføreren Jan Rydheim (56) og fritidsbåten hans i området Rongevær nordvest i Austrheim kommune.

– Vi har leid inn en båt som har utstyr som kan søke under vann. Vi har funnet merker på et skjær som kalles Vestgygraskjæret. Her står det en lykt som nå danner utgangspunktet for letingen, sier lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg.

Leting på sjø og land

Politiets hypotese er at frititidsbåten som var på vei fra Sandnessjøen til Hjellestad, har gått på dette skjæret.

– Vi har i helgen søkt etter den savnede mannen og båten både på sjø og land. Nå er vi over i en fase der vi leter etter en antatt omkommet person, sier Vangberg.

Brannvesenet i Austrheim, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og redningshunder har saumfart området, men mandag morgen konsentrerer man søket ved Vestgygraskjæret.

HRS Sør-Norge / NTB scanpix

Meldt savnet fredag

– Vi mener det er en stor mulighet for å gjøre funn med det utstyret vi nå har tatt i bruk, sier Vangberg.

HRS avsluttet redningsaksjonen ved 17-tiden søndag. Fører av båten, Jan Rydheim, og båten ble meldt savnet ved Fensfjorden fredag.