Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

– Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene, skriver Tonning Riise i en tekstmelding til NTB, sendt via hans kommunikasjonsrådgiver.

Han får nå bistand av advokat Finn Krokeide videre i saken.

Undersøkelsene gjelder påstandene i Aftenposten om at Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014. Statsadvokaten i det aktuelle fylket har sendt en henvendelse til politimesteren om å innlede undersøkelser for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning, får NTB bekreftet.

Undersøkelser i gang så snart som mulig

– Vi har vært i kontakt med Statsadvokaten, der vi fikk beskjed om å bringe klarhet i om vilkårene for å starte etterforskning er til stede, sier politimesteren til NTB.

– Det er snakk om vanlige undersøkelser. Vi må finne ut hvor det har skjedd og hva som har skjedd for å få nok fakta til å ta stilling til om det er rimelig grunn for å starte etterforskning. Per i dag vet vi ingenting annet enn det vi har lest i avisene, sier han.

Politiet vil også undersøke om forholdet eventuelt kan være foreldet, opplyser politimesteren.

Politiet har foreløpig ingen konkret fremdriftsplan, men politimesteren sier det er naturlig å snakke med de involverte. Arbeidet vil komme i gang så snart som mulig. Hvor lang tid undersøkelsene vil ta, er det umulig å si.

Førstestatsadvokaten i fylket sier til Aftenposten at avgjørelsen om å be politiet undersøke ble tatt etter samtale med Riksadvokaten. Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas hos Riksadvokaten vil ikke bekrefte dette overfor NTB, men sier på generelt grunnlag at politiet ikke er avhengig av anmeldelser for å starte etterforskning.

– I noen tilfeller kan politiet ha kommet over så konkrete opplysninger om mulige lovbrudd at man har plikt til på eget initiativ å starte en straffeforfølgning, skriver hun i en epost.

Ville ikke anmelde

Høyre har opplyst at det er kommet ti varsler om Tonning Riise, men av hensyn til varslerne har partiet ikke villet kontakte politiet. Likevel har partileder statsminister Erna Solberg (H) sagt at saken Aftenposten skrev om, ville være noe politiet kunne gå videre med.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset sier de har registrert at politiet er bedt om å undersøke et av forholdene.

– Av hensyn til varslerne har vi hele tiden sagt at vi ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, men vi vil selvsagt samarbeide med politiet dersom de tar kontakt med oss, sier Aarset.

Til sammen har Høyre mottatt 21 varsler om seksuell trakassering mot i alt tolv personer. Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sa Solberg på en pressekonferanse søndag.

Høyres generalsekretær har tidligere understreket at varslerne selv kan anmelde sakene. Varslerne har fått tilbud om juridisk bistand, så vel som helsehjelp og psykolog fra partiet.

Satte ned utvalg

Et eget utvalg, ledet av filosof og forsker Henrik Syse, skal evaluere hvordan partiet har håndtert varslingssakene og undersøke hvorfor de ikke ble håndtert bedre.

Mandag sa Solberg til NRK at Tonning Riise ikke ville blitt gjenvalgt som ungdomspartileder eller blitt stortingskandidat dersom hun selv visste om varslene, som først kom i 2013.

– Vi har hatt flere parallelle saker av ulik alvorlighetsgrad som vi har behandlet samtidig. Det har kanskje vært en sovepute for oss, for vi har trodd at fordi det har fungert i andre sammenhenger, så har vi trodd at våre retningslinjer var kjent. Vi har diskutert temaet seksuell trakassering, men vi har åpenbart ikke klart å nå helt gjennom, sier Solberg.