Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarseth møtte pressen på Høyres Hus søndag kveld. Partiet har fått varsler om tolv personer.

– Vi har brukt mye tid på å prøve å finne svar på hvordan dette kunne skje. Vi har snakket med mange personer for å prøve å finne svar, sier Aarseth innledningsvis i møtet.

Videre blir det opplyst om at Høyre har mottatt 21 varsler fordelt på tolv ulike personer – Ti av varslene gjelder Kristian Tonning Riise.

– Vi må rydde opp

– På grunn av tillitsforholdet som vi har etablert med varslerne går vi ikke noe nærmere inn på sakenes karakter og omfang, sier Aarseth.

Aarseth tar selvkritikk, blant annet for at konkrete varsler ikke har vært fulgt godt nok opp, og at terskelen for å varsle har vært for høy.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sier Erna Solberg.

Hun forteller at politikk handler om troverdighet og tillit, og at sakene man har sett og behandlingen av dem setter tilliten på en rettmessig prøve.

Tiltak

Blant tiltakene Solberg forteller at skal gjennomføres er disse:

Partiet skal følge opp samtlige varslere. Alle saker skal konkluderes i samråd med varslerne.

En gruppe skal evaluere partiets håndtering av varslingene.

Fra nå av skal alle varsler loggføres skriftlig.

– Vi må sikre at ungdomspartiene er trygge steder for unge å være i fremtiden, slår Solberg fast.

Under spørsmålsrunden spurte en journalist om noen av de andre personene det er varslet om har verv som gjør at varselet er av offentlig interesse.

– Det kan vi ikke svare på av hensyn til varslerne, sier Aarseth.

Alle varslene dreier seg om seksuell trakassering.