Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarseth møter pressen på Høyres Hus søndag klokken 20. Tema er varslersakene.

– Vi har brukt mye tid på å prøve å finne svar på hvordan dette kunne skje. Vi har snakket med mange personer for å prøve å finne svar, sier Aarseth innledningsvis i møtet.

Videre opplyses det om at Høyre har mottatt 21 varsler fordelt på tolv ulike personer – Ti av varslene gjelder Kristian Tonning Riise.

– Vi må rydde opp

– På grunn av tillitsforholdet som vi har etablert med varslerne går vi ikke noe nærmere inn på sakenes karakter og omfang, sier Aarseth.

Aarseth tar selvkritikk, blant annet for at konkrete varsler ikke har vært fulgt godt nok opp, og at terskelen for å varsle har vært for høy.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sier Erna Solberg.

Turbulent

Det har de siste ukene stormet i Høyre etter at partiet har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark Kristian Tonning Riise.

Høyre opplyste torsdag at de har fått inn totalt 18 varsler om upassende oppførsel. Ti av dem gjelder Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene.

Solberg slo sist onsdag fast at hun som partileder nå har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringen» skjer, og at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.