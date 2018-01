Ingen av de tre LO-toppene som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, vil onsdag kommentere Giske-saken eller prosessen som ligger foran partiet.

Tausheten er trolig dårlig nytt for Trond Giske, som i en årrekke har hatt tette forbindelser til mange sentrale skikkelser i norsk fagbevegelse.

Verken LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Fellesforbundets Jørn Eggum eller Fagforbundets Mette Nord, som alle sitter i Aps sentralstyre, ville eller kunne snakke med NTB om situasjonen i partiet onsdag.

Tidligere forbundsleder i Industri Energi Leif Sande er nå ganske alene om åpent å engasjere seg til fordel for Giske. Men Sande møter nå på Stortinget som vararepresentant og har ikke lenger noen formell rolle i LO-familien.

Slutt for Giske

Etter det NTB forstår er erkjennelsen i LO-toppen den at Giskes tid som nestleder etter all sannsynlighet er over. Det eneste som kan redde ham nå, sies det, er at Ap-leder Jonas Gahr Støre selv, etter inngående vurderinger av varslene, skulle komme til at anklagene mot Giske er grunnløse.

Sannsynligheten for et slikt utfall fremstår imidlertid som meget beskjeden, særlig etter Støres uttalelser tirsdag, der han blant annet avviste at enkelte av varslene mot Giske er å anse som falske.

Trond Giske er sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentarer, får NTB opplyst av rådgiveren hans.

Rask prosess

En annen forklaring på stillheten fra LO-hold er at det vil kunne ha en kostnad for den som engasjerer seg å gå tydelig inn i denne betente saken nå.

Uansett er det vanskelig å oppdage mulige gevinster ved å delta i den offentlige debatten om Giskes fremtid, Støres håndtering av saken og prosessen som ligger foran partiet, anføres det.

Å gi inngående kommentarer til saken nå kan dessuten bidra til at det reises tvil om Støres autoritet og evne til å løse flokene, fremholdes det også. For flere i LO-toppen er det om å gjøre å forhindre at prosessen trekker ut i tid og at Ap-lederen svekkes ytterligere eller i verste fall trekkes med i fallet.