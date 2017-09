Syv personer er trolig smittet i Norge.

DNA-profilen til bakterien er aldri tidligere sett i Norge, verken hos mennesker, dyr eller i matvarer. Nå frykter Folkehelseinstituttet et utbrudd av salmonella.

De syv personene som er smittet er mellom 19 og 60 år, og er bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

– Smittet i Norge

– Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de syv personene, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Det var NRK Finnmark som først omtalte saken.

– De vanligste symptomene på salmonellose er diaré, feber og magesmerter, sier Lange.

Hun understreker at det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller noe som vil øke i omfang, men Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

Gjennomstekt

Nå samarbeider instituttet med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det gjennomføres intervjuer med pasientene, og tas prøver fra hjemmene, opplyser Folkehelseinstituttet.

Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

Folkehelseinstituttet råder folk til å være nøye med håndhygienen og sørge for at fjørfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat er godt gjennomstekt eller gjennomkokt. Dessuten er det viktig å vaske frukt og grønnsaker, især importerte varer.