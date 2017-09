Politiet sier det er en relasjon mellom den 16 år gamle jenten som ble knivstukket foran medelever på St. Hallvard videregående i Lier, og han de har pågrepet.

– Det er ingenting som tyder på at hun er et tilfeldig offer, skriver politiet på Twitter.

Videre betegner de 16-åringen som alvorlig skadd, og melder samtidig at den pågrepne er en ung mann.

Ifølge Drammens Tidende ble jenten knivstukket flere ganger i et klasserom på St. Hallvards videregående, mens minst ti elever var vitne til hendelsen.

Ifølge innsatsleder i politiet, Arne Guddal, oppsøkte gjerningspersonen jenten i klasserommet, før han havnet i en eller annen form for konfrontasjon med henne. Deretter skal han ha blitt fjernet av jentens medelever, før han dukket opp igjen og gikk til angrep.

NTB SCANPIX

Det er foreløpig ikke avklart om gjerningsmannen også er elev på skolen. Ifølge Guddal er elever og lærere sterkt preget.

Politiet meldte ved 11-tiden mandag via Twitter at de hadde kontroll på situasjonen, og at de hadde pågrepet gjerningsmannen etter en kort politijakt.

Ifølge Guddal ble gjerningspersonen bitt av en politihund under pågripelsen. Kniven som ble brukt i klasserommet er funnet og beslaglagt.

Det er ikke opplysninger om at andre enn den skadde og gjerningsmann er involvert, ifølge politiet.