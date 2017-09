I skoletiden og med medelever som vitner, ble en 16 år gammel jente knivstukket av ekskjæresten inne på en skole i Lier mandag. 19-åringen nekter straffskyld.

– Han er ikke forelagt noen formell siktelse, men det er opplyst at han er siktet for forsøk på drap. Han erkjenner ikke straffskyld for det, sier 19-åringens forsvarer, advokat Martin Smith, til NTB mandag kveld.

Knivstikkingen skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole like før klokken 11, og både lærere og mange av jentens medelever var vitne til det dramatiske overfallet.

Jenten ble stukket flere ganger i overkroppen og ble i all hast kjørt til sykehuset i Drammen der hun ble lagt rett på operasjonsbordet. Skadene ble vurdert som alvorlige, men tilstanden var mandag kveld stabil, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt til VG.

NTB SCANPIX

Samtykker til fengsling

Hendelsesforløpet startet med at 19-åringen tok seg inn på skolen der jenten går og oppsøkte henne i skolens aula. Det oppsto en konfrontasjon mellom dem, men medelever fikk i første omgang skilt partene, skriver Drammens Tidende. Kort tid etterpå oppsøkte imidlertid 19-åringen jenten igjen, i korridoren utenfor et klasserom. Der gikk han til angrep og knivstakk henne flere ganger. Han løp fra stedet, men ble pågrepet av en politiets hundepatrulje i et villastrøk 20 minutter senere. Kniven som ble brukt, er funnet og beslaglagt. Den unge mannen ble avhørt mandag kveld.

– Jeg har ingen kommentarer per nå når det gjelder motivet. Han samtykker til varetektsfengsling i fire uker, sier Smith.

Politiet bekrefter overfor NRK at 19-åringen og jenten tidligere har vært kjærester. Politiet opplyser dessuten at det ikke er noe som tyder på at jenten var et tilfeldig offer.

Lærer grep inn

Alle elevene som var vitne til knivangrepet, ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag. Mange av dem forteller at de ble engstelige. Også lærerne er sterkt preget. Læreren Elin Stubberud løp ut av klasserommet og grep selv inn mot knivstikkeren.

– Vi hørte først ett skrik og trodde først det var tull. Så hørte vi flere fryktelige skrik. Elin reagerte spontant. Hun spratt opp og løp ut fra klasserommet og nedover gangen, forteller eleven Flamur Zagragja til Drammens Tidende.

– Jeg hørte henne skrike «Hva er det du gjør!», sier 18-åringen.

Stubberud ønsker ikke å si noe om hendelsen, men bekrefter det elevene forteller og fastslår følgende:

– Ingen får lov til å gjøre sånn med ungdommene våre.

Ble redde

Elever forteller at det hele virket som en vanlig krangel mellom en jente og en gutt, da det brått utartet. En elev forteller at 19-åringen plutselig ble voldsom. – Vi ble veldig redde og kastet oss ut av vinduene på klasserommet, forteller gutten til Drammens Tidende.

18 år gamle Mathias Helgesen fikk tatt bilde av den mistenkte gjerningsmannen før han forsvant fra skolens område.

– Det stemmer at det var et vitne som pekte ut hvilken retning gjerningsmannen flyktet. Takket være ham og flere andre elever, kom vi raskt i gang med vårt hundesøk. De fortjener en skikkelig takk, sier innsatsleder Guddal til VG.

Sikkerhet

Kriseteamet var sammen med skolens ledelse og rådgivere til stede på skolen mandag kveld og vil også være tilgjengelig på tirsdag.

– Dette er en tragisk hendelse. Nå er vår fremste jobb å sørge for at elever og ansatte får den oppfølging som de har behov for, sier rektor Unni Aadalen.

Hun sier de fikk bruk for beredskapsplanene som de øver på hvert år, men ønsker ikke å diskutere sikkerheten ved skolen på det nåværende tidspunkt.

– Vi har jo en åpen skole, og det betyr at om noen utenforstående ønsker å ta seg inn, så er det mulig, sier Aadalen til NRK.