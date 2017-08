Mannen i 60-årene som er siktet for å ha drept ektefellen i Feiring i Eidsvoll, erkjente straffskyld i avhør mandag ettermiddag.

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.

– Jeg kommer akkurat ut fra avhør. Han har erkjent straffskyld, sier forsvareren ved 17.30-tiden mandag.

– Han er selvfølgelig sterkt preget av det han har vært med på, det er det ingen tvil om, legger Svensson til.

Han beskriver saken som en familietragedie.

Ifølge Svensson blir mannen varetektsfengslet tirsdag, trolig i fire uker.

– Han har samtykket i varetektsfengsling.

Ukjente for politiet

Ekteparet er begge ukjente i politiets register fra før, opplyser politiadvokat Guro Holm Hansen til Aftenposten.

Politiet vil ikke si noe om metode eller motiv for drapet.

– Det er altfor tidlig å si noe om, sier Holm Hansen.

Ifølge en pressemelding som kom fra politiet klokken 11.30 er en person funnet død, og en antatt gjerningsperson - ektemannen til avdøde - er pågrepet.

Etterforskes som drap

Litt før klokken 06 mandag morgen fikk politiet melding om at en kvinne i slutten av sekstiårene var funnet død i en privat bolig i Feiring.

Den siktede ble ifølge politiet pågrepet rett før klokken 11.30. Politiet etterforsker hendelsen som et drap.

– Vi fikk melding om at kvinnen ble funnet død på en privatadresse i Feiring i Eidsvoll kommune kl. 05.55, skriver politiadvokat Guro Holm Hansen i en pressemelding.

Videre skriver hun at de etter en omfattende politiaksjon pågrep den antatte gjerningspersonen.

Kvinne funnet drept, antatt gjerningsperson er pågrepet: https://t.co/aC9y2xBnXS — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) August 28, 2017

Var ektefeller

Ifølge NRK, som har snakket med Holm Hansen, var de to involverte ektefeller.

Det var en privatperson som ifølge politiet oppdaget den døde kvinnen litt før klokken seks mandag morgen.

– Det var et stort politioppbud, var det snakk om at andre personer var i fare?

– Bakgrunn for aksjonen var at vi ikke hadde kontroll på antatt gjerningsperson.

– Medier på stedet meldte om at det kunne se ut som beredskapstroppen var kalt ut, stemmer det?

– Jeg vil ikke kommentere den operative ledelsen, sier Holm Hansen.

Hun opplyser at de vil fortsette med tekniske og taktiske undersøkelser utover dagen og at personer de anser som interessante for saken, vil bli avhørt som vitner.

Holm Hansen vil ikke si noe om hvor lenge kvinnen har vært død, eller eventuelle motiv for drapet.

Et vitne Romerikes Blad har snakket med, fortalte om mange politibiler på stedet og at et helikopter sirklet i området.

– Jeg har sett fem-seks politibiler og politibetjenter med automatgevær, sa mannen til avisen.

Krimteknikere på stedet

Ifølge Romerikes Blad skal krimteknikere ha ankommet stedet litt etter klokken 09.

Ifølge flere medier på stedet var et større område like overfor Feiring kirke sperret av.