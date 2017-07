En 17 år gammel jente er død og en 23 år gammel kvinne kritisk skadd etter knivstikken på Coop Obs i Kristiansand onsdag.

De to knivstikkingsepisodene skjedde på forskjellige steder inne i butikken onsdag kveld. En 15 år gammel jente er pågrepet og siktet for å stå bak.

– Den døde er Marie Skuland, 17 år gammel fra Kristiansand. Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs Sørlandssenteret, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille Agder politidistrikt.

Ber vitner melde seg

På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste politiet at den skadde 23-åringen først ble operert ved Sørlandet sykehus, før hun ble fløyet videre til Oslo universitetssykehus i Oslo i løpet av natten.

– Tilstanden hennes anses for å være kritisk, sier Hille.

Politiet undersøker nå relasjonen mellom ofrene og den siktede 15-åringen, men så langt har de ingen opplysninger om dette.

– Dette skjedde inne på et stort kjøpesenter med mange ansatte og mye publikum. Vi ber vitner om å melde seg og har behov for informasjon om det som har skjedd, sier Hille.

Tor Erik Schrøder / Scanpix

Innlagt på psykiatrisk avdeling

Det tok tolv minutter fra første melding om saken til politiet hadde pågrepet jenten de mener sto bak. Hun skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon tidligere på dagen og ifølge politiet er hun kjent for dem fra før.

– Hun er forsøkt avhørt, men avhøret måtte dessverre avbrytes på grunn av tilstanden hennes. Hun er innlagt på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, sier Hille.

Det er oppnevnt en sakkyndig som skal vurdere tilstanden hennes og om hun er tilregnelig Jenten framstilles for varetektsfengsling torsdag ettermiddag.

Tor Erik Schrøder / Scanpix

– Knivstukket i magen

Knivstikkingen skjedde onsdag ettermiddag i 17.30-tiden inne på butikken Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand, opplyser politiet.

Et av vitnene forteller til Fædrelandsvennen at jenten skal ha truet flere andre på senteret, mens et annet vitne opplyser at de to fornærmede ble knivstukket i magen og i siden.

Skal ha truet flere

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere døde som følge av skadene hun ble påført i den tragiske hendelsen i går. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.

Han opplyser at det er etablert et kriseteam sammen med politiet for å ta vare på kollegaene.

Senterdirektør Ruben Storevold opplyser i en skriftlig uttalelse til Fædrelandsvennen at Nokas' sikkerhetspersonell evakuerte senteret og ba butikkene om å stenge frem til de fikk oversikt over situasjonen.

Tor Erik Schrøder / Scanpix

Hørte rop og gråt

Flere personer var vitner til kaoset som fant sted. Et vitne som sto to meter fra jenten forteller til Fædrelandsvennen at hun hadde en cirka 20 centimeter lang kokkekniv i hendene og at hun gråt og ropte om hjelp.

– Hun var ung, ropte og gråt. Det var vanskelig å forstå hva hun sa. Men det hørtes ut som om hun ropte om hjelp, sier Sebastian Storaas.

En ansatt ved butikken, som ønsker å være anonym, forteller til Fædrelandsvennen at han hørte et skrik fra kjøkkenavdelingen.

– Det lå en dame på gulvet og holdt seg for magen. Hun fortalte at hun var knivstukket av en jente, forteller den ansatte.