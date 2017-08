Det er felt en ulv på Toten. Trolig dreier det seg om ulven som har tatt over 100 sauer den siste tiden.

Ifølge NRK ble ulven skutt natt til mandag.

Det skjedde etter at det søndag ble satt i gang et fellingsforsøk da en rekke sauer ble funnet skadd og drept i et nytt ulveangrep samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad.

– Jakta har pågått siden i går, med unntak av de første timene i natt. Jaktlaget har gjort en kjempejobb. Ulven ble skutt med et velrettet skudd av en jeger på post. Det var hunder i beredskap, men det ble ikke nødvendig, forteller jaktleder Kjell Bakken.

Ulven er ei tispe. Jaktlederen ønsker ikke å si nøyaktig hvor i Østre Toten kommune den ble skutt. Nå skal det tas DNA-prøver av ulven.