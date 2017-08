Politimannen som i april i fjor varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet, mener Spesialenheten har gjennomført en mangelfull etterforskning.

Det skriver VG. Avisen skrev i november at en av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) i Bergen leverte i 2016 en varsler-rapport som viser til stående ordrer om at politiet ikke skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

I mai henla Spesialenheten for politisaker saken som intet straffbart forhold. I juni sendte varsleren en formell klage på henleggelsen til blant annet riksadvokaten og Politidirektoratet. Politimannen mener at Spesialenheten tok for lett på etterforskningen.

– For min klient fremstår det som om Spesialenheten tilsynelatende bevisst har unnlatt å innhente lett tilgjengelige bevis, i den hensikt å komme fram til et ønsket resultat, sier hans advokat Birthe Eriksen til VG.

Lederen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, sier at det ikke er opplysninger i klagen som gir grunn til å endre påtalevedtaket.

– Det er selvsagt ikke slik at Spesialenheten på eget initiativ iverksetter etterforskning av et forhold i den hensikt å komme fram til et bestemt resultat, sier han.