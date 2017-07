Rundt 90 personer er pågrepet i en pågående aksjon mot kriminelle nettverk i de sørøstlige delene av hovedstaden. 25 av dem er pågrepet den siste uken.

– Den siste uken er 25 personer pågrepet i en større innsats mot kriminelle nettverk i Oslo. Dette er en del av en økt innsats som har pågått de siste månedene, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid.

På en pressekonferanse tirsdag utdypet politiet at de har pågrepet nærmere 70 andre i tidligere stadier av etterforskningen, som har pågått i flere måneder. Politiet opplyser at de ønsker å svekke kriminelle nettverk som har ført til utrygghet for borgere i Oslo øst/sørøst.

–Vi er blitt gjort kjent med episoder av vold, trusler og narkotikakriminalitet i området som har utviklet seg i negativ retning, sier politistasjonssjef Jon Roger Lund ved Stovner politistasjon, som samtidig bekrefter at politiet har gjort flere store beslag av narkotika.

Barnehager og skoler

Metlid opplyser at det også er gjort beslag av funksjonelle våpen og penger, men vil ikke presisere hvor disse er beslaglagt. Lund kan imidlertid bekrefte at politiet har funnet narkodepoter ved barnehager og skoler, uten å utdype mer. Han opplyser til NRK at politiet har registrert ungdommer helt ned i 14- og 15-årsalderen i disse kriminelle nettverkene.

Politiet sier de ser svært alvorlig på situasjonen. Spesielt bekymret er de over at de kriminelle nettverkene rekrutterer barn og ungdom langt under 18 år til å selge narkotika.

–Vårt mål er å svekke disse nettverkene varig, og hindre at det rekrutteres ytterligere, sier Lund, som understreker at etterforskningen er på et tidlig stadium.

Fem i varetekt

I løpet av etterforskningen har det kommet fram flere straffesaker som politiet foreløpig ikke vil gi detaljer om.

I en pressemelding tirsdag opplyste politiet imidlertid at fem personer er varetektsfengslet den siste uken, og at de er siktet for narkotikalovbrudd. De er også ilagt brev- og besøksforbud i fire uker og fullstendig isolasjon i to uker, ifølge fengslingskjennelsene. NRK har snakket med forsvarerne til flere av de siktede. De sier at deres klienter ikke erkjenner straffskyld.

Overvåking

Politiet identifiserte tre av de siktede, menn på henholdsvis 23, 22 og 20 år, gjennom kameraovervåking av et område der det var plassert narkotika i et depot i skogen. Alle tre ble pågrepet 27. juni, går det fram av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett.

Retten fester ikke stor lit til 22-åringens forklaring om at han hadde dratt ut i skogen for å lete etter husnøklene sammen med tre kamerater rundt stedet der det sto en IKEA-bag med hasj. Ifølge VG erkjenner 22-åringen ikke straffskyld.

Den eldste forklarer at han ikke «visste noe om at hans venner lette etter narkotika i skogholtet». Den yngste var ikke til stede under fengslingsmøtet.

De to andre, henholdsvis 18 og 20 år gamle, ble pågrepet en uke tidligere. Begge ble varetektsfengslet 23. juni. Utover det gir kjennelsene ingen videre detaljer om pågripelsene.

Større etterforskning

Av alle kjennelsene går det fram at politiet er inne i en meget tidlig fase av en større etterforskning «med sannsynlig flere involverte», og retten fikk høre at det var svært avgjørende at de fikk gjøre dette arbeidet uhindret av innblanding fra siktede eller andre med interesser i saken.

I en av sakene «fremgår det av spaningsrapporten at det er betydelig omsetning av narkotika på Holmlia, og at dette er organisert».

Politiet påpeker også overfor retten at de arbeider aktivt med å avdekke bakmenn, og at ytterligere pågripelser ikke kan utelukkes.

Ifølge NRK er de øvrige pågrepne både unge og voksne, og flere av dem skal være knyttet til Søndre Nordstrand bydel i Oslo.