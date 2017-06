Spesialenheten har konkludert med at politiet ikke gjorde noe straffbart da en 35 år gammel mann ble skutt og drept i november i fjor, og at de handlet i nødverge.

Natt til 27. november i fjor ble en 35 år gammel mann fra Vennesla skutt av politiet ved rundkjøringa på Gartnerløkka. 35-åringen døde på sykehuset noen timer senere.

Hendelsen har det siste halvåret vært under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker, som nå har konkludert med at Agder politidistrikt ikke gjorde noe straffbart, skriver Fædrelandsvennen.

To polititjenestemenn har hatt status som mistenkt. Spesialenheten har henlagt saken mot begge fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

Politiet

Natt til 7. februar ble det gjennomført en rekonstruksjon av skyteepisoden. De involverte tjenestemennene gikk da gjennom hendelsesforløpet sammen med etterforskere i Spesialenheten.

Polititjenestemennene som var involvert har forklart at de følte seg truet på livet og skjøt i selvforsvar.

Aksjonen startet ved at politiet ble varslet om en bevæpnet mann i en bil. Personen som ringte politiet fortalte at den bevæpnede mannen hadde sagt at han ville «gjøre noe grusomt».

Politiet rykket ut og sporet opp den aktuelle bilen. Ved Esso Krossen skal sjåføren ha fyrt av et skudd i døra på den uniformerte patruljebilen.

Etter en biljakt i sakte tempo mot byen stoppet 35-åringen ved rundkjøringa på Gartnerløkka og gikk ut av bilen. Der avfyrte politiet flere skudd mot 35-åringen, før han satte seg tilbake i bilen og kjørte mot Samsen.

Etter noen hundre meter stoppet bilen og ble stående på fortauet.

Verken politiet eller Spesialenheten for politisaker har frem til nå ønsket å si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt.

Kjartan Bjelland

