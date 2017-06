GA ETTER: Venstre-leder Trine Skei Grande ga etter for motstanderne mot å flytte Språkrådet ut av Oslo. FOTO: Åserud, Lise / NTB scanpix

Grande stoppet utflytting av Språkrådet til Bergen

To år etter at Venstre fikk gjennomslag for å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, sa partiet nei til å etablere Språkrådet i Bergen.