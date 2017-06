Beboere ved Storvatnet i Sortland evakueres på grunn av en lekkasje fra demningen ved vannet.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har full oversikt over hvem som blir berørt dersom demningen brister.

– Geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på stedet. Vi har bedt folk i området om å evakuere, sier operasjonsleder June Strand Jensen i Nordland politidistrikt til NTB.

Rundt 20 boliger må foreløpig evakueres. De evakuerte fraktes inntil videre til Samfunnshallen i Sortland.

Krisestab

Kommunen har satt krisestab, skriver Avisa Nordland.

– NVE har vurdert det slik at demningen kan komme til å briste. Da er det fare for noen hus. Både NVE, rådmannen og teknisk avdeling er på stedet, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) til avisen.

Ifølge politiet skal det ha foregått arbeider på demningen, men det er uvisst om dette har direkte sammenheng med lekkasjen. Storvatnet er magasin for Djupfjord I kraftstasjon innerst i Djupfjorden.

Sentrum

Anlegget ved Storvatnet er en demning i konsekvensklasse to, noe som betyr at en brist eller en større lekkasje som fører til at den bryter sammen, kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom.

Demningen ligger ikke så langt fra Sortland sentrum, opplyser politiet.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 951 ved Blåheiveien i Sortland foreløpig er stengt på grunn av lekkasjen. Det er omkjøring via fylkesvei 820 Frøskeland og fylkesvei 885 Holmstad.