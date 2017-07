En brann i en bygning i Sogndal har spredt seg til to hus. Brannvesenet begynner å få kontroll.

Det skriver politiet i Sogn og Fjordane på Twitter. Brannvesenet fikk varsel om brannen klokka 2.08.

– Vi jobber med å få oversikt over personer og hvor mange som er evakuert. Det går litt tid før vi har total oversikt, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Marianne Føleide til NTB.

Det har vært evakuerte fra de involverte husene, samt fra området rundt. Det er foreløpig ingen meldinger om personskader.

Tidligere kom det meldinger om at det brant i flere hus. Det har kun vært brann i to hus, bekrefter Føleide, som sier det var en kaotisk situasjon.

Jan Gunnar Holvik på 110-sentralen opplyser til NTB at brannvesenet har begrenset spredningsfaren. Klokka 3.24 bekreftet politiet at brannvesenet begynner å få kontroll, og at mellom ti og tolv personer er evakuert.

– Tre stykker er sendt til behandling, sier Holvik.

Alle evakuerte i området blir fraktet til kommunehuset i Sogndal.