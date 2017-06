Beboerne i husene ved Storvatnet i Sortland får flytte hjem igjen, opplyser politiet.

Beboere i rundt 20 hus ved Storvatnet i Sortland ble evakuert på grunn av en lekkasje fra demningen ved vannet. Lekkasjen var under kontroll torsdag kveld.

Det bekrefter rådmann Randi Gregersen overfor Bladet Vesterålen. Hun står i direkte kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorats representanter på stedet.

– Vi har kontroll på situasjonen, og vi har funnet en løsning på hvordan vi skal gjøre dette. Det er sannsynlig at vi blir ferdig torsdag kveld, sier hun.

Det tas sikte på å stoppe lekkasjen ved å armere demningen med masser, og biler kjører i skytteltrafikk med egnede masser i et forsøk på å tette lekkasjen i løpet av kvelden.

Forbipasserende varslet

Det var klokken 17.28 at politiet fikk en bekymringsmelding fra en forbipasserende. Det ble sendt en politipatrulje til stedet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte en representant til stedet.

NVE vurderte det slik at demningen kunne komme til å briste, og rundt 20 boliger ble deretter evakuert. De evakuerte møtte opp i Samfunnshallen i Sortland.

Det er et populært turområde ved Selneselva som kan bli berørt hvis demningen brister. Politiet ber derfor folk om å holde seg unna elva inntil videre.

Det er fortsatt uklart når de evakuerte kan flytte tilbake.

Uanmeldt arbeid

Ifølge politiet skal det ha foregått arbeider på demningen, men det er uvisst om dette har direkte sammenheng med lekkasjen. Storvatnet ligger på Langøya og er drikkevannskilde.

Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, sier til Dagbladet at NVE ikke var klar over at det foregikk gravearbeider i nærheten av demningen.

– Vi er ikke kjent med dette arbeidet. Vi vet ikke hva som har blitt gjort og hvorfor, men det skulle vi ha blitt varslet om. Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 951 ved Blåheiveien i Sortland foreløpig er stengt på grunn av lekkasjen. Det er omkjøring via fylkesvei 820 Frøskeland og fylkesvei 885 Holmstad.