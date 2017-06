Skuespilleren, musikeren og forfatteren Arne Garvang er død, 68 år gammel. Han var best kjent for rollen som Pelle i «Pelle Parafins Bøljeband».

Familien opplyser til NRK at Garvang gikk bort torsdag etter å ha vært alvorlig syk.

– Det har vært et sjokk for hele familien. Men de siste dagene har vi opplevd veldig mye varme fra de nære rundt oss, som vet at vi er i en vanskelig situasjon, sier Marianne Krogness, som var gift med Arne Garvang.

Garvang hadde en lang karriere bak seg som skuespiller, musiker og forfatter. Mange husker ham nok best fra rollen som Pelle i Tramteatrets «Pelle Parafins Bøljeband». Krogness var også med i Tramteatret.

– Tramteatret var viktig for oss i alle år, også da vi ikke sto på scenen sammen, sier hun.

Den politiske teatergruppa ble startet i 1976 og lagt ned ti år senere.

– Arne var en av grunnpilarene i Tramteatret. Dette er veldig sørgelig. Han ble bare 68 år. Det er på mange måter en bauta som er borte, sier Terje Nordby, manusforfatter for Tramteatret, til NRK.