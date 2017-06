Norwegian har kansellert 18 flyavganger så langt mandag. I tillegg til to avganger fra Oslo, er åtte andre planlagte flyvinger fra København avlyst. Passasjerer kan ha krav på 4000 kroner i erstatning.

Norwegians egne oversikt over dagens trafikkavvikling forteller at ni ruter, og altså 18 avganger, er innstilt så langt.

De to rutene fra Oslo som er blitt avlyst i dag skulle ha gått til og fra Krakow i Polen og til og fra København.

Fra selskapets danske base på Kastrup ved København er fire avganger til Aalborg avlyst, i tillegg til avganger til Stockholm, Budapest og Paris.

Med fulle fly, vil dagens avlysninger ha rammet 3.400 reisende – de fleste til og fra København.

– Årsaken til mandagens avlysninger er den samme som på søndag – vi mangler flymannskap, men vi kommer til å gjøre alt vi kan for å operere etter ruteplanen, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, til Aftenposten.

Pilotene: - Vi flyr så mye vi kan

Så langt er det Europa-rutene som er rammet, langrutene til USA og Asia går etter planen. Mandagen verre enn søndag

Mandagen ble verre for Norwegian enn søndag, da seks ruteavlysninger rammet tusenvis av passasjerer.

Derfor tyder mye på at Norwegian nok en gang får en dårlig start på sommertrafikken da mangel på flymannskap gjorde at bortimot 20 avganger måtte avlyses. Det rammet tusener av ferieklare familier som sto klar til å starte på årets store ferieutflukt.

Halvor Vatnar, som er leder for pilotene i Norwegians skandinaviske bemanningselskap, sier til Aftenposten at det ikke er noen utenforstående årsak til mannskapsmangelen.

– Våre medlemmer flyr så mye de bare klarer, sier han og vil ikke kommentere situasjonen i eierselskapet Norwegian Air Shuttle ytterligere. De norske pilotene er i dag ansatt i bemanningsselskapet Pilot Services Norway (PSN), som Norwegian kjøper tjenester av.

Jobber med å hente inn folk

Informasjonsfolkene i Norwegian har hatt sitt fulle hyre med å forklare situasjonen overfor titusener av nervøse passasjerer som frykter at kanselleringer skal ramme deres ferietur. Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson beklager de problemene selskapet påfører nye tusener av reisende.

– Hva er årsaken til mannskapsmangelen – hvorfor har dere ikke tatt inn folk nok til å dekke avgangene, som jo er satt oppå for flere måneder siden?

– Det er først og fremst mangel på piloter som er grunnen til disse kanselleringene. Vi har forsøkt så godt vi kan å bemanne opp, men vi er også ekstra sårbare når det er høysesong og det oppstår uregelmessigheter. Samtidig har forsinkelsen av den nye flytypen Boeing 737 MAX også resultert i ytterligere utfordringer.

– Hvordan skal reisende de nærmeste dagene forholde seg når det er skapt så stor usikkerhet om selskapets evne til å avvikle trafikken?

– Vi jobber nå med å få inn ekstra piloter og har gitt tilbud til alle piloter som er beredt på å stille opp, en betydelig kompensasjon for å avhjelpe situasjonen. Vi gjør det vi kan for at å operere i henhold til ruteplanen gjennom sommeren.

– Men for dem som rammes, hvilke krisetiltak er iverksatt?

– Vi har opprettet en hotline for passasjerer på enkelte flyvninger så vi kan hjelpe dem på best mulig måte. Vi kjøper også flybilletter hos andre flyselskap der det er mulig, i tillegg til at vi gir passasjerer muligheten til å arrangere alternativ transport selv innenfor rimelighetens grenser. Berørte passasjerer oppfordres til å ta vare på kvitteringer slik at de får kompensasjon for sine utlegg, sier Mannion-Gibson.

Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Norwegian: – Har forsøkt å planlegge så godt vi kan

Charlotte Jacobsson på Norwegians informasjonsavdeling sa til Aftenposten tidligere mandag at det «alltid kan oppstå uregelmessigheter». Hun sier videre at det kan være mange årsaker til dette.

– Vi tåler at crew kan være syke, har stand by-crew og forsøker å planlegge så godt som mulig, men noen ganger er det dessverre ikke nok. I noen tilfeller kan det oppstå mangel på crew og man er særlig utsatt når man har flest avganger, som nå i sommerperioden.

– Betyr det at dere har liten bemanningsmargin?

– Vi forsøker alltid å bemanne så godt vi kan, men ettersom det er høysesong så kan man være ekstra sårbar om det oppstår uregelmessigheter, svarer Jacobsson.

– I fjor sa dere at årsaken til de mange kanselleringene var at selskapet «ikke har truffet med planleggingen» av den første ferieutfarthelgen. Er det samme problem i år?

– Vi har forsøkt å planlegge så godt vi kan, men det kan dessverre alltid oppstå uregelmessigheter.

– Men har dere planlagt godt nok?

– Ja, det håper jeg at vi har gjort, men som jeg sa tidligere så kan det dessverre oppstå mangel på crew og tekniske feil.

Passasjerer kan ha krav på nær 4000 kr i erstatning

Hos Forbrukerrådet sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos at folk som blir rammet av de mange Norwegian-kanselleringene kan ha krav på erstatning hvis det viser seg at flyselskapet er ansvarlig for situasjonen. Siden Norwegian innrømmer at det er mangel på piloter som er årsaken til de fleste avlysningene, er det også klart at det er en forklaring som gir kundene full rett på erstatning.

En flytur innenfor EU/EØS vil normalt utløse en erstatning på 400 euro. Det tilsvarer 3780 norske kroner.

– Det vil være mest hensiktsmessig å kreve erstatning for dem som blir rammet. Det er verdt å merke seg at de som godtar å få billettpengene tilbake fordi de ikke får reist, også frasier seg retten til senere å kreve erstatning, sier Skaug Halsos.

Hos SAS går trafikken som normalt. – Vi har oppbemannet foran sommeren som vi av lang erfaring vet er en veldig hektisk tid, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen.