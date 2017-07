Det var svært dramatiske minutt for familien Johnsen, då dei natt til søndag vakna av at huset deira var overtent.

Rett før klokka to i natt vakna Vibeke Johnsen og mannen Leif Longvanes av det dei trudde var kraftig regn på markisa over verandaen.

– Mannen min gjekk ned for å sjekke at alt var i orden. Plutseleg roper han opp til meg: «Kom deg ut Vibeke! Det brenn!», fortel Vibeke Johnsen.

Lyden frå markisa var slett ikkje regn, men knitringa av flammane som åt seg oppover husveggen.

– Då eg opna døra soveromsdøra var gonge dekt i tjukk røyk. Eg lukka døra igjen og sjekka mogelegheitene for å hoppe ut vindauge. Det turte eg ikkje, og sprang inn på sonen vår sitt soverom der vi har brannstige, fortel Johnsen.

Overtent på minuttar

Med hjelp frå ein nabo fekk, kom ho seg ut på berre minuttar.

– Huset var overtent. Vi fekk ikkje med oss noko – verken klede eller telefonar. Sonen vår – på 18 år – var ute med vener denne kvelden, men vi kunne ikkje vere sikker på at han ikkje var komen heim. Tekt om han var på badet då vi evakuerte? Det var nokre dramatiske og skremmande minutt før vi fekk tak i han, seier Jonsen.

Privat

Naboar var allereie i gang med å prøve og redde huset med hageslangar og brannvesenet var raskt på staden. Brannen hadde på dette tidspunktet og spreidd seg til nabohuset, eit hus utleigd til studentar.

– Vi skjønte fort at huset ikkje stod til å redde. Heldigvis gjorde brannmannskapet ein fantastisk jobb med å sikre nabohusa, seier Johnsen.

Klokka 03.30 melde brannvesenet at spreiings-fara var over og at dei hadde kontroll på brannen. Att stod to totalskadde hus. Huset til Johnsen skulle i år fylle 100 år. Huset var ein del av dei gamle tømmer- og strandsitjar-husa i Sogndalsfjøra.

– Flaks gjorde at det ikkje gjekk verre

– Vi fekk inn meldinga klokka 01.59. Då vi kom fram stod flammane ut av taket på det første huset. Det var ikkje mogeleg å redde, så arbeidet vårt gjekk på å sikre nabohusa så best vi kunne.

Det seier Eirik Røysi, overbefalsvakt på Sogn brann og redning IKS.

Jan Inge Fardal / Sogn Avis / NTB

Totalt hadde brannvesenet 28 mannskap i sving i løpet av natta. I tillegg kjem ambulansepersonell, politi, sivilforsvar og hjelpemannskap.

– Husa står svært tett der nede og det er eigentleg berre flaks at det ikkje gjekk mykje verre. Hadde det vore litt meir vind kunne vi fort fått ein like stygg episode som i Lærdal, fortel Røysi.

Januar 2015 gjekk over 40 bygningar tapt i det tettbebygga strøket i Lærdal.

– Den gangen var vinden sterk og tok med seg glør 3–400 meter. Det er klart vi tankane går til den natta. Heldigvis var vinden med oss i natt og vi fekk raskt sikra naboane, seier Røysi.