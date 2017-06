Nynorsktopp Ottar Grepstad langer ut mot forslaget om å flytte Språkrådet fra Oslo til Bergen. – Jeg tror ikke det noen vinnersak for Venstre å holde på slik, sier han.

Venstre på Stortinget er splittet i spørsmålet om Språkrådet skal flyttes ut av Oslo. Partileder Trine Skei Grande har engasjert seg mot flytteplanene, mens kommunalpolitisk talsperson Andre N. Skjelstad vil ha de rundt 40 statlige arbeidsplassene til Bergen. I tirsdagens BT uttalte nordtrønderen Skjelstad at han ikke kommer til å høre på nye, faglige råd i denne saken.

– Vi vet stor sett hva de mener. Dette handler om politikk, sa han.

Uttalelsen får Ottar Grepstad, Venstre-medlem og tidligere styreleder for Språkrådet, til å se rødt.

– Jeg synes det er en ganske tarvelig politisk argumentasjon å gjøre dette til en motsetning mellom Oslo-urbanister og dem som vil desentralisere. Det er ikke det dette handler om.

Fakta: Språkrådet Har i dag 37 medarbeidere. 34 av dem er lokalisert i Oslo. Hadde i 2017 en tildeling fra Kulturdepartementet på 35,8 millioner kroner. Har som hovedmål å styrke norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder, fremme norsk som et godt og velfungerende kultur-­ og bruksspråk, og ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser.

– Det siste Bergen trenger

Grepstad mener Bergen blir en av taperne om regjeringen og Venstre lander på å flytte Språkrådet til byen mellom fjellene.

– Bergen har mer enn nok med å få orden på språksamlingene sine. Da er de helt avhengig av at Språkrådet er operativt hele tiden, sier Grepstad.

Han viser til at fra 2016 ble språksamlingene, som er en omfattende dokumentasjon av det norske språk, flyttet fra Universitetet i Oslo til UiB. Nå ser imidlertid Grepstad flere tegn på at Bergen ikke vil lykkes med denne oppgaven.

– Det siste Bergen trenger nå er et Språkråd som ikke er operativt. Det vil svekke arbeidet deres med disse samlingene og det forskningsgrunnlaget de trenger. De må få fart på språksamlingene, gjøre det til et nasjonalt prosjekt.

– Er det ikke et nasjonalt prosjekt?

– Det oppleves ikke som et nasjonalt prosjekt, men de er i en overgangsfase. Det var bygget opp nasjonale nettverk for å berge språksamlingene ut av Oslo og få dem til Bergen. Disse nettverkene er ikke tatt vare på. Jeg tror Bergen har nok med å få på plass språksamlingene.

– Hvorfor kan ikke Bergen klare begge deler, både å ta vare på språksamlingene og etablere Språkrådet?

– Bergen har mer enn nok med det de har nå.

– Ingen vinnersak

Grepstad som på 1980-tallet var leder for Unge Venstre, legger ikke skjul på at han er skuffet over sitt eget parti i denne saken. Det er nemlig Venstre som har presset regjeringen til å være med på en større utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Helt i front i dette arbeidet har nordtrønderen Andre N. Skjelstad stått.

– Jeg tror ikke det noen vinnersak for Venstre å holde på slik, sier Grepstad, som også er direktør for Nynorsk kultursentrum.

– Har ikke historien vist at statlige organisasjoner som flyttes ut av Oslo, klarer seg ganske bra?

– Dette er en helt annen institusjon. Språkpolitisk er ingen tjent med at Språkrådet flyttes. Og så fra Venstre da, som har hatt tradisjon for å ha en god språkpolitikk. Jeg hadde ventet at hele gruppen så verdien av å ta vare på Språkrådet. Jeg vet at noen gjør det, men tilfellet Skjelstad viser at ikke alle gjør det.

Skuffet over Skjelstad

Den tidligere styrelederen for Språkrådet er svært kritisk til Skjelstads rolle i saken, og mener han har vært lite lydhør for motargumenter.

– Det gikk for eksempel fire måneder før han ville ta en kort telefonsamtale med meg. Allerede da Språkrådet ble satt på en tidlig liste over utflyttingskandidater, burde han og støttespillerne hans ha sett at det er en politisk svært dårlig idé for Venstre, av alle, å arbeide for nettopp den utflyttingen.

Skjelstad har lite sans for uttalelsene fra Grepstad.

– Så mye skryt på en gang kan være vanskelig å forholde seg til, sier han syrlig.

– Uansett mener jeg at det er svært få ting som ikke kan flyttes ut av hovedstaden og utføres på en like god måte andre steder i landet. Utover det diskuterer jeg ikke interne prosesser med eksterne personer, sier han.