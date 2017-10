Pawel Maciuszek brukte lang tid å lage kostymet til halloween-festen, men var ikke forberedt på at folk skulle bli så redde at de ringte politiet.

Lørdag kveld skulle polske Pawel Maciuszek på halloween-fest. Utkledd som terrorist med hjemmelaget «bombevest», militærjakke og palestinaskjerf fikk han mye oppmerksomhet.

– Jeg drakk en øl på en pub før jeg tok bussen til Bryggen. Der håpet jeg på å komme inn på en engelsk pub, men den viste seg å være stengt, forteller polske Pawel, som har bodd i Bergen i fem år.

Han ble derfor gående gatelangs en stund.

Privat

– Folk stoppet meg for å ta bilder. De fleste syntes kostymet mitt var flott. Jeg spøkte med en dørvakt. Spurte om han likte utkledningen min og om jeg fikk slippe inn. Det fikk jeg ikke, forteller han og ler.

Samtidig mottok politiet i Bergen flere telefoner fra bekymrede innringere.

– En mann ble observert med en pistol i bukselinningen og et automatvåpen over skulderen på vei mot et utested. Slike meldinger tar vi ytterst alvorlig, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Privat

Kjøpte alt på Biltema

Pawel Maciuszek forteller at han brukte lang tid på å lage kostymet sitt.

– Jeg ville ha et kostyme som ingen andre hadde. Jeg liker slike utfordringer og brukte mye tid på å få det til å se ekte ut, sier Pawel, som til daglig jobber med å restaurere antikke møbler.

«Bombevesten» som han hadde rundt livet var laget med ledninger, sylindre og gaffatape fra Biltema. Klærne hadde han liggende fra tiden han bodde i England.

Våpenet han hadde i beltet var ifølge ham selv ikke en kniv, men et multiverktøy som han bruker i forbindelse med jobb.

Etter å ha spist på McDonalds på Torgallmenningen, gikk han ut for å kjøpe sigarettpapir. Da sto politiet på utsiden og ventet på ham.

Ifølge politiet gikk det hele rolig for seg.

– Jeg sa til politiet at de kunne sjekke at bombebeltet mitt ikke var ekte. De valgte likevel å ta meg inn på grunn av multiverktøyet jeg hadde på meg, sier han.

– Slike kostymer skaper frykt og hører ikke hjemme i bybildet, sier Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Privat

Dyr fest

Pawel Maciuszek ble ilagt et forelegg på 12.000 kroner for ordensforstyrrelse og for å ha hatt med seg en kniv, opplyser politiet. Lekevåpnene ble beslaglagt og destruert.

– Jeg forstår at politiet måtte sjekke meg ut. Men jeg aksepterer ikke boten, sier han.

– Sett i etterkant, var det et veldig smart valg av kostyme?

– Om jeg angrer? Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg laget jo dette kostymet for å skremme. Det er jo selve meningen med halloween. Og er det noe vi er redde for i dag er det vel nettopp muslimske bombemenn, sier han.