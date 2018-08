FØRST PÅ ÅSTEDET: – Vi i Utrykningsenheten er ofte først inne ved de mest dramatiske hendelsene. Vi må kunne stabilisere en skadet person så mye at det gir best mulig sjanse for overlevelse, sier Torjan Reikvam Hansen (41), politimannen som trolig reddet liv i Neumanns gate sist uke. FOTO: Jannica Luoto