Få trafikkmeldinger fra BT rett på mobilen

Vi varsler deg hvis det skjer noe du må vite om i trafikken.

I Trafikken direkte følger vi trafikken på Vestlandet tett. Nå kan du få de viktigste oppdateringene herfra rett på mobilen din.

Vi oppdaterer deg om rushtrafikken i bergensområdet hver morgen og ettermiddag. I tillegg varsler vi deg om hendelser som skaper trøbbel i trafikken resten av døgnet. Alt du trenger å gjøre, er å laste ned appen vår.

Slik finner du appen:

Last ned Bergens Tidendes nyhetsapp til din Iphone her eller Android-telefon her.

Når du åpner appen første gang, vil du få opp disse valgene:

Som du ser er trafikkmeldinger allerede haket av for deg. Du trenger altså ikke gjøre mer.

Har du allerede appen? Slik får du trafikkmeldinger:

Hvis du allerede har appen, er det alltid nyttig å sørge for at du har siste oppdaterte versjon. Det ordner du på samme sted som du laster ned apper til din telefon – se lenkene over.

Inne i appen kan du til enhver tid endre hvilke meldinger du vil få fra oss. Trykk på «innstillinger» nede i høyre hjørne, og velg «varsler».

Du får da opp en liste med temaer du kan velge å få meldinger om. Hvis du vil ha trafikkmeldinger fra oss, haker du så klart av for trafikk. Er du interessert i andre temaer, haker du av for dem også – her har vi valgt alle:

Publisert Publisert: 25. november 2020 12:05 Oppdatert: 25. november 2020 13:44