– Synet var så flott at jeg måtte stoppe opp og filme, sier Ole Gudmund Bjørk.

Ole Gudmund Bjørk jobber i Hydro Energi og driver blant annet med snømåling på fjellet om våren. Han var ute på snøskuter da han oppdaget brøytebilene i sving over Sognefjellsvegen.

Fint vær og vindstille

– Synet var så flott at jeg måtte stoppe og fange arbeidet på video. Det var fint vær og vindstille den dagen, så jeg kunne bruke dronen jeg hadde med. Jeg holdt på sikkert en halvtime, sier Bjørk til Bergens Tidende.

Veistrekningen han filmet ligger ved Øvre Hervavatn, sånn noenlunde midt mellom Turtagrø og Sognefjellet.

Bjørk var ute med kameraet sitt 12. april. Og i går, 25. april, ble Sognefjellsvegen åpnet for trafikk.

OLE GUDMUND BJØRK (bilde fra video)

Tindevegen åpner

Fredag 27. april åpner etter planen også Tindevegen, den naturskjønne ruten mellom Øvre Årdal og Turtagrø. Styrelederen for Tindevegen, Frank Eldegard, sier at de tar et lite værforbehold.

Fakta: Tindevegen Tindevegen er fjellvegen mellom Øvre Årdal og Turtagrø (32 km). I Turtagrø kommer du inn på den nasjonale turistvegen, Sognefjellsvegen, som går ned til Skjolden (17 km) og Gaupne ved Sognefjorden i Luster, samt østover til Lom i Gudbrandsdalen.

Thomas Marthinsen, NRK

– I 1300 meters høyde skifter forholdene fort på denne årstiden. Ikke alle bilister er riktig skodd. Derfor må vi se været an, sier Eldegard.

Målet var å åpne veien innen 1. mai. Dermed er målet nådd med relativt god margin.

Brukte kortere tid

Ifølge Eldegard gikk brøytearbeidet relativt greit.

2018 har ikke vært den store snøvinteren for oss. Tidligere har vi gjerne brukt halvannen uke på brøytearbeidet, i år brukte vi under en uke. Snøen var løs og fin og lett å jobbe med, sier Eldegard.

For ildsjelene bak Tindevegen er det et mål åpne strekningen mellom Øvre Årdal og Turtagrø på samme tid som resten av Sognefjellsvegen åpner. Dessuten er det en fordel for deltagerne på High Camp-festivalen på Turtagrø. Festivalen varer fra 3. - 6. mai. Med åpen fjellovergang blir det mye lettere å komme seg til festivalen.