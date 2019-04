Selv om påsken kommer seint i år, er det ingen grunn til å bekymre seg for at man ikke får brukt skiene.

Det er ikke snø å se i sentrum, men kommer man seg opp i fjellene, dekker et lag med hvit snø både fjell og vidder.

– Det er fint føre, men ikke veldig mye snø, så man kan se både vann og elver, sier Johnny Bjørge som er hytte- og ruteansvarlig i Bergen og Hordaland turlag.

Han tilbrakte helgen i Bergsdalen.

– Hvis man kommer seg litt opp i høyden, blir det fort flott føre. Både Kvamskogen og Bergsdalen ligger såpass høyt oppe at føret er bra, sier Bjørge.

Rune Sævig (arkiv)

Fint i fjellet

Daglig leder for Furedalen alpin, Jan Guttorm Skeie, kan bekrefte at det er bra føre på Kvamskogen.

– Her er det godt føre til både alpint og langrenn, og etter værmeldingen å dømme kommer det til å holde seg slik i påsken også, sier Skeie.

Det er altså viktig å bevege seg opp i høyden dersom man ønsker skikkelig skiføre.

– Vi ligger på 800 meter over havet, så det er veldig fine forhold både i løypene og alpinbakkene, forsikrer Unni Nymoen Forselv Moen, som er salgs- og markedssjef ved SkiGeilo.

Hun forteller at mange har vært bekymret for at det ikke kommer til å være nok snø i bakkene, men på Geilo sier de at dette ikke er noe problem.

– Nattefrost redder snøen

– På fjellet på Vestlandet har det allerede vært vårlig noen uker, og på et tidspunkt så det ut som om mye av snøen skulle forsvinne før påske, forteller hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

– Igjen er det nattefrosten som redder snømengdene, og selv om snøgrensen kan ligge så høyt som 500–600 moh. i de sørligste områdene, er det snø nok i fjellet til påske, sier Stranden.

Skeie bekrefter at nettopp det er tilfellet i Furedalen.

– Føret er slik at det fryser på kvelden, så da er det litt hardt om morgenen, men det mykner opp i løpet av dagen, sier han.

Påskevær

Det er mer enn bare skiføret som ser bra ut for påsken.

– Værmeldingen for påsken ser fantastisk ut, og mye tyder på at det blir sol og kjempeforhold, sier Moen.

Men med mye sol er det en ting som er livsviktig.

– Husk solkrem!