En flermannsbolig i Gaupne står i full fyr. Flere leiligheter er totalskadd, melder politiet.

Brannen har tatt seg opp, melder politet klokken 00.16.

- Det pågår full slukking på stedet, og brannvesenet har ikke kontroll over brannen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Det er to flermannsboliger i veien Tvingeborgneset i Gaupne som er berørt av brannen. Flermannsboligene ligger svært tett, og brannvesenet jobber nå med å hindre at brannen sprer seg til den andre boligen.

Det er seks leiligheter i bygget som står i full fyr, og seks leiligheter i bygningen rett ved siden av.

– Det er stor fare for at de seks leilighetene som ligger i den brennende bygningen vil bli totalskadd, mens det ser ut til at brannvesenet greier å redde de seks leilighetene i den tilstøtende bygningen, sier Knappen.

Christian Blom

15 beboere

15 personer er registrert på de to adressene. Brannen ble meldt klokken 23.15. Klokken 23.40 hadde politiet kontroll på at alle personene på adressen var i god behold. Det er ikke meldt om personer som er skadet.

De evakuerte beboerne er samlet på Gaupnetunet hotell. Kriseteamet i Luster kommune er etablert.

