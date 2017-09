Torsdag kan tusenvis av SAS-passasjerer bli rammet av streik. Men én gruppe slipper unna.

– En opptrapping av streiken vil få konsekvenser for flytrafikken, men det er for tidlig å si noe om detaljene, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Cirka 7000 passasjerer reiser med SAS til og fra Flesland på en vanlig hverdag.

– I dag er vårt fulle fokus å få ut informasjon til passasjerene om hvordan de skal forholde seg ved en eventuell storstreik. Samtidig er vi klare for å komme tilbake til forhandlingsbordet når som helst, sier Sund.

Dersom partene ikke kommer til enighet, tas alle piloter i flyselskapet ut i streik førstkommende torsdag.

Årsaken til streiken er blant annet at pilotene krever blant annet mer forutsigbare vaktplaner og mer hvile etter lange økter. SAS på sin side nekter å gi nordmennene bedre arbeidsvilkår enn sine nordiske kolleger.

Charterfolket får dra

To flygere ble tatt ut i streik da det ble brudd mellom SAS og flygerne mandag. Tirsdag morgen hadde det ikke vært noen ny kontakt mellom partene.

Ifølge Tonje Sund vil charterturister som har booket reisen sin via turoperatør ikke bli rammet av en eventuell streik. Dette gjelder passasjerer med flight nummer SK 7000–7999.

– Utover dette vil komme tilbake med mer informasjon om rettigheter og mulighet for ombooking utover ettermiddagen, sier Sund.

Jens Lippestad fra Norsk Flygerforbund sier at de ved å varsle storstreik allerede fra torsdag ønsker å gjøre konflikten kortest mulig.

– Vi tok ut to flygere i streik fra mandag for å gi SAS en pause og mulighet for å komme oss i møte. Men dersom det ikke skjer, ønsker vi ingen gradvis opptrapping fordi det fort kunne blitt en langvarig konflikt, sier Lippestad.

Roald, Berit / NTB scanpix

Vil planlegge frihelger

Han understreker at pilotene i utgangspunktet ikke ønsker å ramme passasjerene.

– Men uten den muligheten har vi ingen reelle kampmidler, sier han.

Det viktigste kravet Norsk Flygerforbund er å gjøre arbeidsforholdene mer forutsigbare.

– Vi har ingen kontroll over når vi skal jobbe og når vi skal ha fri. Jeg vet at jeg skal ha en helg fri hver måned, men jeg vet ikke hvilken. Samtidig ønsker vi tilstrekkelig hvile mellom arbeidsperiodene. Etter flere dager med 12 timers vakter trengs det tid for å hente seg inn, understreker han.

Lippestad mener det er umulig å unngå kansellerte flyginger hvis streiken trappes opp.

– Dersom SAS prøver å hente inn andre piloter, fra for eksempel Danmark eller Sverige, er det soleklart streikebryteri, sier han.

Sørger for informasjon

På Flesland er Avinor klare til å bistå passasjerene ved en eventuell storstreik.

– Vår oppgave blir først og fremst å sørge for god informasjon, både på fysisk på Flesland og gjennom sosiale medier, sier Cathrine Fuglesang Framholdt.

Hun er kommunikasjonsansvarlig for Avinor på Bergen lufthavn Flesland.

Fuglesang understreker at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser konflikten vil få for passasjerene.

– Dette avhenger av hvordan SAS håndterer situasjon, sier Framholdt.