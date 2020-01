På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

1. Jeg heter Paal. Jeg skal aldri mer klage over skatte­nivået i Norge.

Foto: Vegar Valde

Les hele saken: Han skulle spare noen tusenlapper på å gjøre takarbeidene selv. Det kostet staten dyrt. (publisert 5. mars 2015)

Første sjokk kommer idet stigen glipper. Det neste da jeg skjønner hvor mye penger et hendelig uhell faktisk koster samfunnet.

Tar det ett sekund? Kanskje to?

Aner ikke. Vet bare at idet første fot plantes på taket — jeg skal opp og bytte mønebåndet - så glipper stigen. Plutselig er himmelen under meg. Stuevinduet knuser. En stille søndag eksploderer idet mann og stige hamrer i bakken, akkompagnert av et lite knepp: Lyden av mitt eget skjelett som klippes tvert av inne i stigen.

2. Lastebilsjåføren som ble begravd på E16

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Les hele saken: Vogntoget lå meter fra stupet, dekket av jord og stein. Et lite lys på dashbordet ble redningen (publisert 17. april 2019)

Zibi holdt en fart under 70 kilometer i timen.

Han reagerte så fort han klarte, tråkket så hardt på bremsen han kunne, han kjente gulvet under pedalen, han holdt foten på bremsen så lenge han klarte.

Et gedigent skred hadde løsnet – i et område Statens vegvesen ikke regnet som et skredpunkt mellom Arna og Voss.

Mellom Kluftafjellstunnelen og Hyvingstunnelen er det noen få hundre meter. Her gikk det største raset Statens vegvesen noen gang har registrert over E16.

3. Nürburgring - guide til «det grønne helvetet»

Foto: Robert Kah, imagetrust, Nürburg

Les hele saken: Vi dro til Nürburgring for å finne vår indre Schumacher. Det gikk ikke helt som planlagt. (publisert 13. mai 2016)

Han må ha rømt fra galehuset.

600 brølende hestekrefter slynger BMW-en fremover med et slikt ubegripelig skyv at jeg angrer på at jeg sluttet med barndommens bleier.

Inn i krappe kurver, over bakketopper, ned i dype daler, med hylende motor og skrikende dekk drønner familiebilen forbi Porsche-eiere som trodde de kjørte fort.

I en sving legger villmannen bilen sidelengs ut i en breisladd, så både bakdekk og passasjerer skriker, skogen nærmer seg i ekspressfart.

Jeg ville vært overbevist om at min siste time var kommet, hadde det ikke vært for én ting:

At sjåføren har hvilepuls.

