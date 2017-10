Metoo-kampanjen på Facebook har fått millioner av kvinner til å fortelle om skremmende opplevelser de før har tiet om.

Det er mer enn 20 år siden, men nå forteller Jannicke Wiese-Hansen fra Bergen hva som skjedde da hun var på ferie i Hellas.

– Jeg og en engelskmann gikk rolig bortover strandpromenaden på nattetid. Plutselig var vi omringet av 25 til 30 menn og gutter. En av dem, en muskelbunt fra Kreta, kalte meg hore, forteller hun og fortsetter:

– Jeg ble ordentlig sint. Da engelskmannen forsøkte å forsvare meg, ble han banket opp. Jeg vet ikke hvor mange hender jeg fikk oppunder skjørtet mitt så fort jeg snudde ryggen til og prøvde å komme meg bort, men de var ikke til å misforstå, sier den tidligere dørvakten som i dag jobber som tatovør på Bryggen.

Taxisjåfør hjalp

– Heldigvis bråstoppet en observant drosjesjåfør som tok oss med derfra. Først senere kom skjelven, forteller Jannicke Wiese-Hansen.

I Facebook-oppdateringen skriver hun:

#metoo ... Yup, meg også..... Hjelper ikke å være 182 cm høy, veie 100+kg, løftet vekter i årevis og å være tatovert dørvakt-materiale ...

– Hvorfor er du med i metoo-kampanjen?

– Den viser hvor mange som opplever trakassering og overgrep. Og det til tross for at Norge skal være et av de tryggeste landene å være kvinne i.

Kampanjen startet etter at Hollywood-produsent Harvey Weinstein ble beskyldt for voldtekt og overgrep mot flere skuespillere. Bare i løpet av ett døgn har mer enn 12 millioner facebookposter blitt merket med hashtagen Metoo.

Emneknaggen, som betyr «meg også», brukes først og fremst av kvinner, til å dele egne historier om seksuell trakassering, voldtekt og overgrep.

– Ung mann tafset

Frøydis Moberg er en av mange fra Bergen som er med på kampanjen.

– Jeg synes det er viktig å synliggjøre hvor stort problemet er. De som er med har historier om alt fra hverdagslig trakassering til grove overtramp. Det er viktig at både kvinner og menn blir bevisst omfanget.

– Hva skjedde med deg?

– Jeg har opplevd flere ting, og det skjer til stadighet. En gang i jobbsammenheng, fikk jeg løfte om at et prosjekt ville gå gjennom dersom jeg bød på meg selv. En annen gang våknet jeg opp på fest av at en ung mann hadde begynt å tafse på meg, sier Moberg som i dag er kommunikasjonsansvarlig og co-produsent i Fargespill.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er en økende tendens ifølge forsker Cecilie Aagestad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

– Mens det i 1989 var 2,6 prosent som rapporterte at de opplevde det, var det 4,7 prosent i 2013. Det er i langt større grad kvinner enn menn, og det er yngre kvinner som er mest utsatt, sier hun.

En undersøkelse fra 2015 som akkurat er publisert, konkluderer med at 1,5 prosent av norske yrkesaktive har opplevd seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene, mens gjennomsnittstallet for EU ligger på 0,8 prosent.

– At nordeuropeiske land rapporterer høyere tall kan handle om kulturelle forskjeller og at toleransen hos oss er lavere for slik uønsket atferd, forteller Aagestad.

Fakta: Seksuell trakassering på jobben Totalt 4,7 prosent, 123.000, av yrkesaktive i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller mer i måneden, viser tall fra STAMI. Det er flest unge kvinner som oppgir at de har opplevd trakassering (14 prosent).

Ifølge en ny rapport fra FAFO har én av fem i hotell og restaurant og helse- og omsorg opplevd seksuell trakassering på jobb.

Ansatte i yrker som servitør, pleie- og omsorgsarbeider og sykepleier er mest utsatt.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

– Det er et overveldende antall kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering, sier Bjurstrøm til Aftenposten.

Smekk på rumpen

Artist og sykepleier Marthe Valle var først usikker på om hennes egne opplevelser var alvorlige nok til å kunne kvalifiseres som seksuell trakassering.

– Så gikk det sakte, men sikkert opp for meg at det ligger utallige slike opplevelser lagret i minnet mitt som har gjort noe med meg, forteller hun og utdyper:

– Alt fra menn som tror de har hatt lov til å smekke meg på rumpen, til å ha blitt forsøkt holdt fast når jeg ikke ønsket å ha fysisk kontakt.

Valle synes det er smertefullt å lese det alle jentene skriver på Facebook. Hun tror ikke hun har en eneste venninne som ikke har opplevd overtramp.

– Menn må på banen

– Jeg savner veldig at flere menn kommer på banen nå. For det er ikke slik at kvinner skal bære på disse historiene alene. Menn må ta et oppgjør med sin egen kultur og tørre å si fra når kompiser handler og snakker nedsettende om kvinner, sier Valle som har gitt seg selv et løfte:

– Jeg har selv en datter på åtte år, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at hun gjenkjenner overtramp lenge før jeg selv gjorde det, og at hun er sterk nok til å si ifra. For meg tok det altfor lang tid å forstå at slik oppførsel ikke er noe jeg må tåle.