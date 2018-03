– Terapi er som å rive av et plaster. Det gjør vondt, men alternativet er verre.

– Jeg er ikke noen typisk mannemann akkurat. Jeg har alltid vært positiv til å jobbe med forholdet, sier Cristopher Tysse (38).

– Dette er jo en av grunnene til at jeg vil holde på ham. I tillegg til å være kjæresten min er han en veldig god venn, smiler Maria Hauso Langesæter (36).

– Og jeg er glad for at du holder meg litt i ørene og får meg ut på tur, repliserer samboeren.

Trebarnsforeldrene sitter i sofaen hjemme på Garnes. Ordene kommer lett. De ler ofte og tar på hverandre. Sett utenfra er det ingenting som tyder på trøbbel i samlivet. Snarere tvert imot.

Men slik har det ikke alltid vært. Allerede i 2008 søkte paret hjelp for første gang. De hadde et lite barn sammen og opplevde hverdagene som så vanskelige at de var nær ved å gjøre det slutt. En dyktig terapeut fra det lokale familievernkontoret klarte å få dem på rett spor igjen.

I fjor hadde paret en ny runde hos den samme terapeuten, og for bare noen uker siden gikk de på samlivskurs i regi av Bjørgvin familiekontor.

– Vi er blitt mer oppmerksomme på hvilke mekanismer som skaper problemer for oss. Det er ikke det at vi vil hverandre vondt, men noen ganger blir det vondt likevel, sier Maria.

I kø for terapi

Bjørgvin familiekontor arrangerer flere kurs for par som ønsker å få det bedre sammen. Kurset som Maria og Cristopher deltok på tar utgangspunkt i bøkene til samlivsekspert og psykolog John Gottman. Hans 40 år lange forskning på mer enn 3000 par har resultert i syv prinsipper for et godt parforhold.

Mens mange par må vente i flere uker for å få tilbud om parterapi, kan det være lettere å komme til på et kurs.

– Noen begynner rett på kurset og supplerer med parterapi etter hvert. For andre kan kurset i seg selv være tilstrekkelig, sier par- og familieterapeut Rebekka Skaar.

Kommunikasjon er et tema som går igjen, både på kurset og i terapirommet. Mange par opplever at de snakker dårlig sammen og trenger hjelp til å møte hverandre på en bedre måte.

– I starten av forholdet er de fleste genuint opptatt av hverandre. Så dabber det ofte litt av og parene må jobbe mer aktivt for å komme hverandre i møte. Hverdagskjærligheten kan ivaretas med små grep og justeringer. Instruksjon og praktiske øvelser kan være til utrolig stor hjelp for dem som strever med dette, sier Skaar.

Heller hjelp enn blomster

Trebarnsforeldrene i Arna har også strevd med kommunikasjonen seg imellom. Ved hjelp av øvelser har de lært ulike måter å svare på når partneren inviterer til kontakt.

Hvis en i familien forteller om en kjip dag på jobb eller skole kan man for eksempel svare «Å ja, det er vel det samme som vanlig», «Uff, hva er det som har skjedd?» eller «Det vil jeg gjerne høre mer om. Kan vi snakke sammen litt senere?»

– For meg var dette en veldig aha-opplevelse. Vi trenger ikke å løse problemene for hverandre. Ofte trenger vi bare å bli møtt med forståelse, sier Maria.

Samboerne er også blitt bevisste på hva som skal til for at den andre skal føle seg verdsatt. Samlivsterapeuten Gary Chapman mener at det er fem måter å vise kjærlighet på. Det er fysisk nærhet, tid og oppmerksomhet, verbal bekreftelse, gaver og tjenester. Denne teorien brukes aktivt på kursene i regi av Bufetat.

– Jeg skjønte plutselig hvorfor det aldri har hatt så stor effekt å gi deg blomster, sier Cristopher.

– Blomster er fint, men for meg er det mye viktigere at du hjelper til med middagen, sier Maria.

For Cristopher er det fysisk nærhet og positive tilbakemeldinger som betyr mest.

Avhengig av skjermen

Å lære seg å leve med forskjeller har samboerparet på Garnes også jobbet mye med. De treffer BT på en solfylt formiddag. På slike dager foretrekker Maria å være ute på tur. Hun er energisk og vil helst stå opp tidlig for å komme av gårde. Cristopher er B-menneske og interesserer seg for gaming. Det har ført til mange konflikter.

– Når jeg må dra både han og tre unger ut av sengen, har jeg lyst til å gi opp. Men veldig ofte får vi likevel en veldig fin dag sammen, sier Maria.

– Jeg er jo enig i at det å dra på tur er en bra ting, men kanskje ikke akkurat i det jeg skal stå opp, sier Cristoffer.

Gjennom terapi og kurs har paret fått hjelp til å finne balansen mellom det å akseptere forskjeller og korrigere kursen. En av de tingene de har lært er at 60 til 70 prosent av problemene i et parforhold kan man som regel ikke gjøre noe med. Man må lære seg å leve med dem og heller fokusere på de områdene der endring er mulig.

– Når jeg velger å være sammen med Cristopher må jeg jo akseptere interessene hans.

Samtidig har samboeren jobbet med sine utfordringer. I den siste runden med terapi var skjermavhengighet ett av temaene.

– Jeg skjønte at dette var et problem for meg. Når jeg ikke klarte å skru av telefonen om kvelden, gikk det ut over hele familien fordi jeg ble så trøtt neste dag, sier Cristopher.

Nå legger han skjermen bort når hodet treffer puten.

– Mer søvn gjør at jeg føler meg mye mer opplagt. Vi er også blitt mer oppmerksomme på hvordan barna bruker skjerm. Jeg har ikke lyst til at de skal få de samme problemene som meg, sier Cristopher.

Tor Høvik

– Burde vært obligatorisk

Å bruke tid og krefter på parterapi og kurs kan være tøft. Cristopher og Maria var heldige og fikk en terapeut de hadde god kjemi med. De ble også enige om ikke å ta med seg de vanskelige diskusjonene fra terapirommet hjem.

– Det er som å rive av et plaster. Det gjør vondt, men alternativet er verre. Vi hadde nok gått fra hverandre hvis vi ikke hadde fått hjelp, sier Cristopher.

Paret har hele tiden valgt å være åpne om utfordringene sine, både overfor familie, venner og kolleger.

– Jeg synes det er viktig at folk skjønner at det ikke er et nederlag å gå i terapi. Tidligere tenkte jeg litt sånn selv. Nå ser jeg helt motsatt på det. Samlivskurs burde vært obligatorisk for alle par, sier Maria.

Hun og samboeren er enige om at forholdet deres er verd å kjempe for. Til tross for alle ulikhetene er de fantastiske for hverandre.

– Å gi opp er den lettvinte løsningen. Det ønsker ikke vi.