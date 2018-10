Vangsvatnet steig så raskt laurdag kveld at campingvogneigar Øyvind Kårbø fekk det veldig travelt.

Laurdag kveld vart det litt for spennande å ha campingvogn på Voss camping, som ligg ved Vangsvatnets breidder.

Minutt for minutt følgde ein gjeng campingvogneigarar med på vatnet, som steig med 20 cm i timen.

Ved 22-tida fekk dei det plutseleg travelt.

– Vi såg at dette ikkje gjekk lengre. Etter ei kort rådslaging heiv vi oss rundt og tok til å evakuere campingvognene, fortel Øyvind Kårbo.

Klar til å rykke ut igjen

Først flytta han si eiga vogn. Så tok han til å flytta andre sine. Både laurdagsnatta og sundagsmorgonen gjekk med. Då BT snakka med Kårbø sundag føremiddag, var han temmeleg sliten.

– Vi har gjort alt som står i vår makt for å redde ut verdiar. Vi har jobba i heile natt, køyrt ut kring 30 campingvogner og flytta på isocampar med tunge telt i metall. Jammen fekk vi det travelt på slutten!

Det står endå nokre vogner igjen. Kårbø og dei andre redningsmennene følgjer nøye med på om det blir nødvendig å evakuere dei, også.

– Vi er klare til å rykke ut, seier han.

Det kan fort bli nødvendig.

– Håpar på solgløtt

Regnet held fram på Vestlandet sundag, og meteorologane har sendt ut gult farevarsel. Det skal kome mykje regn. Men kor det blir våtast, er usikkert.

– Det ser ut til at midtre og indre strok får mest. Vi må berre kome oss gjennom dagen i dag. Seint sundag kveld og til natta blir det rolegare, og vi håpar på solgløtt måndag. Det hadde vore kjekt, seier vakthavande meteorolog Anne Solveig Andersen på Vervarslinga på Vestlandet.

Noregs vassdrags- og energidirektorat har sendt ut oransje varsel om jord- og skredfare i Hordaland og Sogn og Fjordane. Fargen betyr at det kan oppstå utfordrande situasjonar som flaum og erosjonsskadar på utsette stader.

Øydelagt campingvogn

Det er ikkje første gong campingvognene til Øyvind Kårbø frå Knarvik er i fare. Under 200-årsflaumen på Voss i 2014 kom han for seint.

– Eg hadde ikkje sjanse til å redde ut vogna, som tok inn vatn og vart øydelagt, seier Kårbø, som ikkje legg skjul på at han er irritert på Voss kommune.

– Med enkle grep som sand, kunne kommunen forhindre at vatnet kjem inn på denne måten. Voss kommune gjer veldig lite for campingturistane, meiner han.

– Det tek til å bli skummelt

Ved 14-tida sundag kom regnet tilbake. Like før var vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb på inspeksjon ved Vangsvatnet.

Sundag klokka 15 registrerte NVE sin målar for vasstand på Bulken eit nivå på 4,97 meter over nullpunktet. Det er 20 centimeter over nivået for tiårsflaum.

– Det er veldig mykje vatn. Det tek til å bli skummelt, og vi går eit spennande døgn i møte, seier Ringkjøb.

– Ein campingvogneigar meiner at kommunen med enkle grep kunne ha hindra at vatnet kjem inn på plassen på denne måten?

– I så fall er det berre å hive seg rundt og få det på plass, men det har ikkje vore diskutert. Det er krevjande å drive campingplass i eit flaumutsett område, men vi har god dialog med eigaren, som har sett i verk fleire tiltak. Elles er det viktig at folk tek ansvar for eigne ting slik vêret er no.