De inspirerte kommunen til å starte et nytt program for flyktninger

– Når jeg er 59 år og ny i et land, hjelper det ikke meg å lære barnesanger, sier Issam Layous.

STARTET RESTAURANT: Issam Layous og konen Jacline Hanna var ikke fornøyd med introduksjonsprogrammet. De ønsket isteden et tilbud som kunne hjelpe dem til å starte egen restaurant. Foto: Hedvig Idås

Han var ny i Norge og deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette er et toårig obligatorisk program med norskundervisning og samfunnsfag. Målet er å komme seg i arbeid eller utdanning.

Layous og hans kone, Jacline Hanna, følte ikke at programmet var noe for dem.

– Vi lærte mange ord, men ikke hvordan vi skulle bruke ordene utenfor skoleveggene, sier Hanna (46).

En dag var ektemannen på butikken for å kjøpe kyllingbryst, men han klarte ikke å forklare det til de ansatte i butikken.

– Jeg sa «kykeliky» og pekte på brystet mitt. De trodde jeg var gal, sier Layous.

– Gir dårlige resultater

– Når jeg er 59 år og ny i et land, hjelper det ikke meg å lære barnesanger. Det jeg trenger er en veiviser for hvordan jeg kan skape et stabilt liv for familien min, sier Layous.

Mai Camilla Munkejord er forsker og professor i innovasjon og regional utvikling. Hun mener det er behov for et alternativt introduksjonsprogram.

– Dagens program leverer dårlige resultater, sier hun.

Kun halvparten av kvinnene og 70 prosent av mennene kommer seg ut i utdanning eller arbeid etter de har fullført programmet.

– Det er et generelt problem i Norge at det brukes mye midler på introduksjonsprogrammet, og at mange deltakere ikke opplever mening, mestring eller læring, sier Munkejord.

Alternativt program

Mange nyankomne innvandrere har kommet til Cathrine Gangstøe i Meland kommune og sagt at de ønsker å starte sin egen bedrift.

– Layous var en av dem. Han spurte blant annet om hvorfor han måtte lære om oljeutvinning når han ville åpne restaurant, sier hun.

Han har inspirert kommunen til å sette i gang prosjektet Gründersporet.

Dette er et kombinert kurs. Deltakerne lærer norsk, får seg et nettverk og lærer om å starte økonomisk virksomhet.

– Pensum blir blant annet budsjettering, hvordan lage forretningsplan og hvilken selskapsform man skal velge, sier Sophie Dicko, prosjektkoordinator i Gründersporet.

I GANG: Mai Camilla Munkejord (fra v.) fra HVL og Sophie Dicko og Cathrine Gangstøe fra Meland kommune setter i gang prosjektet Gründersporet. Foto: Marita Aarekol

Fikk midler

Meland kommune slås sammen med Radøy og Lindås for å bli Alver kommune i 2020. Gründersporet videreføres som et prosjekt i den nye kommunen.

Prosjektet har fått til sammen seks millioner i midler, både fra Regionale forskningsfond Vestlandet, integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Hordaland fylkeskommune og fylkesmannen i Vestland.

Første kull starter januar 2020 og vil bestå av 15–20 deltakere.

Vil inspirere andre kommuner

En forskningsgruppe fra Høgskolen på Vestlandet er med på laget. De jobber med en håndbok til andre kommuner som ønsker å starte et liknende alternativt program.

Alver og Bergen kommune holder på å inngå en samarbeidsavtale. Opptil syv deltakere fra Bergen skal delta i Gründersporet.

Bergen kommune utelukker ikke muligheten for å starte sitt eget gründerprosjekt i fremtiden, men akkurat nå er det ikke prioritert.

– For tiden kommer det færre flyktninger enn tidligere. I tillegg til at Alver og Bergen er nære kommuner, og vi kan bruke hverandre, sier Brita Bolstad, rådgiver i etat for inkludering ved Bergen kommune.

TØFT: – Det har vært en lang og tøff prosess å starte denne restauranten, sier Jacline Hanna. Foto: Hedvig Idås

Åpnet restaurant

I februar åpnet Layous og Hanna sin egen restaurant på Knarvik, der de serverer syriske matretter og delikatesser. Dette har vært parets store drøm.

– Det tok oss fire år før vi klarte det. Vi er i et nytt land, med nytt språk og nye regler. Det har vært tøft, sier Hanna.

Hele familien har vært med i prosessen.

Hanna tok kurs hos etableringssenteret. Sønnen begynte å studere økonomi og administrasjon. Han tok på seg ansvaret for de formelle papirene. Faren brukte erfaringen fra firmaet som drev med elektronikk i Syria.

– Jeg håper Gründersporet vil vise folk veien slik at de kan starte sine bedrifter raskere enn det vi har gjort, sier Hanna.

