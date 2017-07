– Når en syklist blir påkjørt inne i en tunnel, er det en sak som krever oppfølging, sier direktør i havarikommisjonen.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har innledet en forundersøkelse av ulykken i Raunekleivtunnelen tirsdag, der en belgisk syklist omkom.

58-åringen ble påkjørt av en personbil inne i tunnelen på Fv 7.

- Interessante aspekter

– Når det skjer ulykker inne i tunneler, blir vi rutinemessig varslet. Nå har vi innhentet noe informasjon, og på bakgrunn av en foreløpig vurdering har vi bestemt oss for å gjøre en forundersøkelse, sier avdelingsdirektør for vei, Rolf Mellum, i Statens havarikommisjon for transport.

– Hvilke forhold er det som har gjort at SHT har bestemt seg for å se nærmere på hendelsesforløpet?

– Sykkelturisme er økende, og vi må sørge for at sikkerheten ivaretas. Denne saken har flere interessante aspekter. Det er en dødsulykke, det er turister involvert og det at det er en syklist som er påkjørt, sier Mellum.

Åpen for syklister

Ifølge Mellum er merkingen av tunnelen en av flere sikkerhetsforhold som er aktuelle for havarikommisjonen å se på.

– Men vi trenger litt tid på oss for å se på dette., sier Mellum.

Raunekleivstunnelen er åpen for syklister, på bakgrunn av en hel rekke kriterier Statens Vegvesen har. Den er også merket grønn på guidesiden Cycletourer, som kategoriserer sykkel-sikkerheten i norske veitunneler. Grønn betyr at tunnelen er vurdert som ok å sykle gjennom.

Alternativ vei ikke merket

Det finnes en alternativ vei utenom tunnelen, men den er ikke skiltet. Den er nevnt på guidesiden, og kan ses på GPS, men kan være litt vanskelig å finne for syklister som ikke er lokalkjente.

Når tunnelen ikke er stengt for syklister, bruker ikke omkjøringsveiene å være skiltet, fikk BT opplyst hos Statens vegvesen onsdag.

En mann i midten av 80-årene er siktet for å ha kjørt på syklisten. Han kjørte videre etter ulykken, og skal ha forklart at han ikke merket at han kom borti noen.