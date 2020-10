På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

Publisert Publisert Nå nettopp

1. Da Hans Bru giftet seg med en som var 37 år yngre, var han sikker på at han kom til å dø først. Slik ble det ikke.

Foto: Hedvig Idås

Les hele saken: – Livet er uforutsigbart. Vi hadde det så livat og intenst. Så ble det plutselig stille etter 15 fantastiske år.

Hans Bru (79) tar frem en lommeduk og tørker en tåre. Noen dager kommer følelsene strømmende på.

I april døde konen Karen etter å ha vært syk en tid.

– Det var liksom ingen som skjønte at man kunne leve sammen med så stor aldersforskjell, men vi fant tonen. Vi var så tett knyttet sammen, sier Bru.

2. I hjemmesykepleien kjempet Tone mot klokken hver dag. Til slutt var begeret fullt.

Foto: Marita Aarekol

Les hele saken: Tone Rødseth er nyutdannet gartner: – Jeg er gladere nå.

44-åringen er nysgjerrig på hvordan fremtiden hennes som gartner vil bli.

– Jeg står med blanke ark og mange ideer. Hadde jeg blitt i helsevesenet hadde jeg helt sikkert pensjonert meg tidlig. Nå ser jeg for meg å jobbe så lenge jeg kan.

3. – Det sitter mange fiskesluker der nede. Mange aner jo ikke at ubåten ligger her.

Foto: Bård Bøe

Les saken: Nå er det siste sjanse for å heve ubåten med 67 tonn kvikksølv. På Fedje tror noen det er håp.

150 meter rett ned i dypet, finnes U-864, brukket på midten. 73 mann var om bord, de fleste i 20-årsalderen. Om bord var også to tyske flyingeniører og to japanske eksperter på torpedoer, på spesialoppdrag for Hitler.

Og 67 tonn flytende kvikksølv, 1875 flasker, så mye at giften utgjør en trussel ikke bare mot Fedje, men hele Nordsjøbassenget.