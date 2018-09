– De som ikke har bundet fast løse gjenstander må gjøre det nå, sier meteorologen.

En ny dose uvær er ventet i ettermiddag.

Men hvor kraftig blir vinden, regnet og snøfallet? Camilla Albertsen, meteorolog hos Storm, har sjekket de aller siste værprognosene før helgen.

– Vi ser et kraftig stormsenter bevege seg i Nordsjøen. Det vil treffe Rogaland og Sørlandet aller hardest, men vi vil merke vinden godt i Hordaland også, sier Albertsen til BT.

Vinden skal øke utover ettermiddagen, og aller verst skal det bli i kveld og i løpet av natten.

– De siste prognosene viser at det kan komme opp i full storm lengst sør i fylket, sier meteorologen.

Uværet er ventet å treffe kysten rundt 15-tiden fredag ettermiddag.

På Yr.no står det følgende om full storm: «Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus».

– De som ikke har bundet fast løse gjenstander må gjøre det nå. Og folk bør definitivt sikre båtene sine, sier meteorologen.

Statens Vegvesen

Ekstremvarsel på Østlandet

Meterologisk institutt har hevet farenivået til rødt for vinden som er ventet på Østlandet fredag, melder NRK.

«Dette er en svært sjelden og ekstrem situasjon, med ekstrem fare», står det om farenivået.

Vindkastene er ventet å komme opp i orkan styrke.

På Sørlandet bes foreldre om å hente barna like etter at skoledagen er over, før den verste vinden setter inn.

Ekstremværet har navnet «Knud».

YR

Vinteren er kommet

Som tidligere spådd blir forholdene her på Vestlandet ekstra ruskete til fjells. Snøen laver allerede ned på Finse stasjon på Bergensbanen.

På Hardangervidda, Sognefjellet og Filefjell snør det også fredag formiddag.

– Det er mildt for øyeblikket, men temperaturene vil synke utover ettermiddagen og kvelden. Over 1000 meter så vil det grense til nullføre, sier Albertsen.

I kveld øker vinden i fjellet fra stiv til sterk kuling. Det kan komme opp i liten storm. I kombinasjon med snø gir det stor fare for stengte fjelloverganger.

– Det er nok å forvente, sier meteorologen.

I lavlandet vil vindstyrken sannsynligvis ligge rundt stiv til sterk kuling mange steder.

YR

Stor fare for skred og flom

All nedbøren de siste dagene har gjort at bakken er «mettet» for vann. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hevet farenivået for skred i Hordaland til gult for både fredagen og lørdagen:

«Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt», står det i varslet.

NVE anbefaler alle å rense takrenner og dreneringsveier slik at vannet renner unna. Mye vann over flere dager gir økt fare for flom.

«Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring», står det videre.