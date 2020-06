Professor vitset om tyske turister – fikk munnkurv

Ledelsen ved UiB beklaget etter at en professor vitset om tyske turister i Norge. Nå vil professoren selv ha en unnskyldning.

Professor Svein Larsen ved Institutt for samfunnspsykologi fikk beskjed fra ledelsen om ikke å spøke med at tyskerne er tilbake. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Professor Svein Larsen ved institutt for samfunnspsykologi på UiB har fått beskjed fra ledelsen om å avstå fra å spøke om tyske turister i Norge. Det skriver avisen Khrono.

Beskjeden kom etter at en tysk student følte seg støtt av en vits Larsen fremførte i en forelesning, og sendte inn en klage.

I forelesningen hadde Larsen fortalt om et forskningsprosjekt om turisme, der det kommer frem at de fleste tyskere ikke ser på seg selv som typiske turister i Norge. Da en tysk student i salen også bekreftet dette synspunktet, sa professor Larsen:

«They (Germans) were here before, and now they sneak back in». De fleste studentene i salen skal ha ledd av vitsen, skriver Khrono.

Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Rune Sævig

Instituttet beklager

Ledelsen ved universitetet tok klagen alvorlig. En snau uke etter hendelsen fikk studenten et brev fra dekanen ved fakultetet, hvor det understrekes at det er nulltoleranse for mobbing, og at foreleseren var lei seg for at uttalelsen var støtende.

Instituttleder Anette Harris påla i samme brev professor Larsen om å «frastå fra ytringer av denne typen (koblinger mellom tyskere som invaderte Norge og tyske turister i dag) da det nå er blitt klart at dette kan virke krenkende for tyske studenter», skriver Khrono.

Professoren: – Ingen forståelse

Professor Svein Larsen mener saken ikke handler om vitsen han slo i forelesningssalen, men om universitetsansattes rett til å si det de vil, og hvordan ledelsen behandler sine ansatte.

Larsen mener han ikke har sagt noe galt, og viser til at tyskerne faktisk har vært i Norge tidligere, både som okkupasjonsmakt og handelsmenn. Han innrømmer at vitsen kanskje ikke var den beste, men har likevel ingen forståelse for studenten som klaget saken inn.

– Nei, det har jeg ingen forståelse for. Men studenten er ikke viktig i denne saken, det er behandlingen av saken som er viktig, sier Larsen til BT.

Larsen vil heller ikke love at han ikke vil si lignende ting i fremtiden.

– Jeg kan ikke garantere at jeg ikke krenker noen i fremtiden, jeg kan nesten garantere at jeg kommer tli å krene noen hvis det er her terskelen skal gå. Det kan umulig være forbudt å si et historisk faktum, sier Larsen, som sier han nå venter på en unnskyldning fra fakultetet.

Vil ikke beklage

Instituttleder Anette Harris ved institutt for samfunnspsykologi vil imidlertid ikke unnskylde saksbehandlingen til professoren, og mener det var riktig å beklage Larsens uttalelser.

– Det var en dårlig vits, og jeg vet at Larsen ikke mente å krenke noen med den. Men studenten følte seg krenket, og da ser jeg det som min plikt som leder å beklage. Jeg har satt meg inn i lovverket, der står det klart at det er nok at man føler seg krenket, uavhengig av intensjonen som ligger bak, sier Harris til Khrono.