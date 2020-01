Jordskjelv utenfor Auste­voll: – Det ristet godt

Fredag morgen ble det registrert et jordskjelv med styrke 2,7 utenfor Austevoll. – Datteren min på åtte ble veldig redd, forteller Nashima Sandbugt, som bor i Bekkjarvik.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

REGISTRERT: Slik så skjelvet ut på UiBs registrator. Tidene viser −1 time i forhold til Norge, så rett tidspunkt er 08.06. Foto: SKJERMDUMP

Jordskjelvstasjonen i Bergen registrerte mandag morgen 08.06 et skjelv på 2,7, med sentrum i havet et par kilometer utenfor kysten av Austevoll. BT fikk flere henvendelser fra lesere som hadde merket skjelvet godt

– Veldig redd

Nashima Sandbugt bor halvannen kilometer fra Bekkjarvik i Austevoll. Fredag morgen merket hun jordskjelvet godt.

- Først kom et drønn, etterfulgt av en lang rumling. Jeg trodde først det var sprengningsarbeid, men mange har opplevd dette flere steder i kommunen, sier Nashima Sandbugt.

Hun forteller at datteren på åtte år ble veldig redd.

Terje van der Meeren på Storebø satt og spise frokost da han hørte et smell. Så begynte det å riste.

– Det klirret godt i glassene i skapet da det sto på, sier han.

Vanlig styrke

Han sier han tenkte med en gang på jordskjelv, siden han har opplevd dette før på Austevoll. Dessuten er det ikke sprengningsarbeid i nærheten av der han bor, og han hadde heller ikke merket tordenvær.

Overingeniør Berit Marie Storheim ved Institutt for geovitenskap ved UiB bekrefter at det var et jodskjelv i dette området i morges.

– Vanligvis er skjelv i Norge på en styrke fra 3,5 og nedover, sier Storheim.

Hun bekrefter også at det er jordskjelv i dette området fra tid til annen.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 08:57 Oppdatert: 17. januar 2020 09:11

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt