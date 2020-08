Stoppet skoleundersøkelse i frykt for ny Vigilo-skandale

– Vi var ikke villige til å ta denne risikoen, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Titusenvis av foreldre mistet muligheten til å gi tilbakemeldinger om hjemmeskolen da brukerundersøkelsen 2020 ble stoppet. Ifølge kommunaldirektør Trine Samuelsberg var risikoen for høy. Foto: Hedvig Idås

I flere år på rad har Bergen kommune spurt foreldre med barn i barnehage, skole og SFO hva de mener om tilbudet.

Denne våren ble brukerundersøkelsen skrotet. Dermed har kommunen gått glipp av tilbakemeldinger fra titusenvis av foreldre som opplevde hjemmeskolen på grunn av koronautbruddet.

Hovedårsaken er ifølge kommunaldirektør Trine Samuelsberg risikoen for at informasjon om elevene kunne havne på avveie.

– Vi var redde for at undersøkelsen kunne blitt sendt ut til foreldre som ikke skal ha informasjon om skolen til barna sine. Denne risikoen var vi ikke villige til å ta, sier Samuelsberg.

Bruker data fra Vigilo

Dataene som skulle brukes til å gjennomføre undersøkelsen finnes i det oppvekstadministrative systemet Vigilo.

Høsten 2019 avslørte BT en rekke sikkerhetsbrudd i skoleappen Vigilo. Foreldre som ikke skulle ha det fikk tilgang på informasjon om egne barn gjennom dette systemet.

I vår fikk Bergen kommune tre millioner kroner i bot fra Datatilsynet på grunn av sikkerhetssvikten.

Samuelsberg understreker at kommunen i ettertid har jobbet hardt for å forbedre systemet og øke kompetansen på personvern og datasikkerhet.

– Måten vi jobber med risikovurdering på er radikalt endret det siste halvannet året. Vi har hatt en tung og effektiv læring, sier hun.

Foreldreopplysninger blir forsinket

For å unngå at informasjon om barna ikke havner på avveie er det avgjørende at Vigilo til enhver tid er oppdatert på hvilke foreldre som skal ha slik informasjon.

Personopplysningene blir lastet inn fra Skatteetaten, men fortsatt er det slik at endringer kan ta tid å få registrert i systemet.

Når en mor eller far mister foreldreansvaret ved dom, kan det ta opp til tre måneder før dette blir registrert i Folkeregisteret. Hvis det sendes ut informasjon i denne perioden, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

– I dag er vi avhengige av at foreldrene holder oss oppdaterte på slike ting, men det er det jo ikke alle som gjør, sier Samuelsberg.

Vil lære av erfaringene

Selv om brukerundersøkelsen 2020 ble skrotet, er kommunaldirektøren opptatt av å få inn foreldreperspektivet på koronavåren.

– Det har vært en svært spesiell periode. Å lære av erfaringene er avgjørende for å beherske liknende situasjoner i fremtiden. Vi har en pågående diskusjon om hvordan vi best kan få inn foreldreperspektivet, men har foreløpig ikke konkludert, sier Samuelsberg.

Marte Leirvåg fra Høyre mener det er for sent å gjennomføre en ny foreldreundersøkelse i 2021. Foto: Bard Boe

Høyre: – Neste år er for sent

Marte Leirvåg (H) er kritisk til at kommunen har lagt planene om en større spørreundersøkelse på is.

– Det er avgjørende at byrådet ivaretar personvernet og unngår en ny Vigilo-skandale. Men hvis kommunen ikke har verktøy for å kommunisere med foreldre om det tilbudet som finnes, så må de finne andre løsninger, sier Leirvåg.

Hun oppfordrer skolebyråden til å ta kontakt med IT-selskaper med spisskompetanse på personvern og fagmiljøer på UiB for å få hjelp.

Leirvåg er klar på at det ikke holder å gjennomføre en nye foreldreundersøkelse til neste år.

– Hvis kommunen venter med dette, vil vi gå videre uten å vite hvordan hjemmeskolen har fungert i familiene. Og vi har ingen evaluering av det som har vært det største eksperimentet i norsk skole i nyere tid. Uten å spørre mister vi kritisk informasjon om utbyttet hos elevene. Det gjør oss dårligere forberedt til skolestart nå i august, og til liknende situasjoner i fremtiden, sier Leirvåg.

Skolebyråd Endre Tvinnereim ser frem til å få resultatene av undersøkelsen Koronapanelet. Foto: Bård Bøe

Inviterte 80.000 bergensere

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) er ikke enig i kritikken. Han understreker at det er et omfattende arbeid å gjennomføre en undersøkelse som tilsvarer brukerundersøkelsen.

Tvinnereim sier at kommunen har sikret seg mange tilbakemeldinger fra foreldre gjennom Koronapanelet, der 80.000 bergensere ble invitert til å svare på spørsmål om hverdagslivet våren 2020.

– Her har også mange foreldre svart. Dette blir gull verd når vi skal evaluere hjemmeskolen. Ikke minst fordi denne undersøkelsen er tilpasset koronasituasjonen, sier Tvinnereim.