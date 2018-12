Det lyser i stille grender.

Jeg er blant dem som reiser vekk til jul. Det har ikke blitt helt jul de få gangene jeg har vært i Bergen.

Jul er å pakke et halvt flyttelass med bager, stappe barnas hjemmelagde julepynt inn i håndbagasjen på vei ut døren, reise over fjellet på årets travleste dag og velte over dørstokken hos et familiemedlem østpå.

Det er litt stress, men sånn er det: Vestlandet har fått hverdagen, Østlandet har fått denne høytiden.

For der på den andre siden snør det, det er fem fine minusgrader. Kanskje enda kaldere, men likevel er snøen perfekt kram til å lage lykter og snømenn. Og likevel fester den seg ikke og blir klumpete på ullvottene.

Inne er det lunt, og på bordet står farmors hjemmelagde lefser, berlinerkranser og kakene jeg aldri likte spesielt godt, men som må være der. Vi eter oss fete i tre-fire lange dager. Alle barna finner mandelen i riskremen, og marsipangrisen i premie er aldri kvalmende.

Ingen barn synes det er kjedelig med langdryge måltider, selskaper med fjerne slektninger og evig venting.

I bakgrunnen høres «Det lyser i stille grender», og ut av vinduet er det akkurat slik. Stille, opplyst mørke.

Det er dette jeg forlater Vestlandet for hver desember. En tidsreise, til perfekt kos, til farmors varme fang og alt jeg savner i tilværelsen i Bergen.

Men sakte har jeg innsett det åpenbare:

Det jeg savner, er borte. Det jeg har, er her.

Den julen jeg reiser hjem for, den finnes ikke.

Lys og stille grender er det eneste som med sikkerhet er der, når klokken er fem på julekvelden og det er klart for ribbe og pinnekjøtt. Mørket er varmt og velsignet, og jeg har tenkt noen ganger at det hadde gjort seg med noen ekte engler på julekvelden. Vi får se i år.

Men det andre er visne minner som gjenskapes i korte glimt inni mitt hode.

Og denne sangen, som for meg er lydsporet til snøkledde Toten-bygder og bakken hjem fra kirken i Drammen, den har ikke noe med østlandsjul å gjøre.

Den er skrevet i Sunnfjord, av vestlendingen Jakob Sande. Om sommeren.

En bit av Vestlandet har altså vært med i min jul hele veien. Den evige himmelsongen, som fortsatt er ung og ny.

Når jeg står der på julekvelden, er ingenting som det var og likevel er det godt.

Men det er i dette Vestlandet min spill levende hverdag finnes. Her er det barnehender året rundt, som stråler helt av seg selv. Når vi har spist oss mette og vel så det etter flere dager jul, er det hit vi lengter hjem.