Hvordan er det egentlig å leve som narkoman på gaten i Bergen? Det forteller eks-narkomane Cato Mong-Hansen alt om i den nye podkastserien Nålebyen.

«Du ser oss på gaten hver dag, men det er på mange måter en fremmed verden for de aller fleste av dokker. Tenk på meg som Jesus, eg levde for dine synder, så du skal slippe».

Slik starter Cato Mong-Hansen sin historie.

Da han i 2010 sonet en fengselsdom, begynte han å skrive på en selvbiografi fra et over ti år langt liv som gatenarkoman i Bergen. Fortellingene herfra er utgangspunktet for podkasten Nålebyen.

Gjennom ti episoder får du høre Cato fortelle om ellevill festing, oppturer, kjærlighet, nedturer, jakten på penger og det neste skuddet. Alle ti episodene ligger nå klar i Bergens Tidendes lydapp Lytt.

Catos historier strekker seg fra det morsomme til det triste og rørende, og gir et originalt og overraskende innblikk i livet på skyggesiden i det moderne Norge.

Fortalt av: Cato Mong-Hansen

Produsent: Henrik Hylland Uhlving

Lyd, musikk, produksjon: Hans Kristen Hyrve

Illustrasjoner: Kristian P og Anti

