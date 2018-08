BRAST: Dette er restene av den midlertidige demningen – også kalt fangdammen – etter den måtte gi tapt for vannmassene onsdag kveld. I kommunens egen søknad til NVE står det at det skulle gå et rør gjennom demningen for å avlaste den ved en eventuell flom. Nå tyder det på at dette aldri ble gjort. FOTO: Bård Bøe